Burgemeester feliciteert 60-jarig echtpaar Wiertz-Ton

Donderdag bracht burgemeester Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Wiertz-Ton in Edam. Dit ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Harry Wiertz (89) en Nini Ton (85) zijn zestig jaar geleden getrouwd in Edam en zij gaven hun receptie in de Rito.