Burgemeester feliciteert 60-jarig paar Petiet-Molenaar

Woensdagmiddag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het diamanten echtpaar Loek Petiet (80) en Ada Molenaar (77). Hun woning aan de Gijsbrecht van Vianenstraat 1 in Oosthuizen was feestelijk met slingers versierd.

Op 16 september waren Loek en Ada op de dag af 60 jaar getrouwd. Vanwege dit huwelijksjubileum had de burgemeester een bloemstuk meegenomen en er was een felicitatiebrief van Koning Willem-Alexander. Koffie met gebak werd in de tuin genuttigd en gezellig een praatje gemaakt.

Het jubilerende echtpaar – geboren en getogen Oosthuizers - heeft vier kinderen gekregen, 6 kleinkinderen en één achterkleinzoon. Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen.