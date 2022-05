Burger strijdt voor informatiebord bij oorlogsmonument Edam

In het kader van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is de afgelopen weken weer veel aandacht geweest voor oorlogsmonumenten in de gemeente. Op verschillende locaties in Edam en Volendam werd stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Eén van die locaties was het Egbert Snijder Monument in Edam. Het uit 1949 daterende oorlogsmonument gedenkt de Knokploeg Waterland. Naast de namen van de gevallen verzetsleden toont het gedenkteken symbolisch de Nederlandse leeuw die de Duitse adelaar doodbijt. Het enige dat aan het prachtige monument ontbreekt is een informatiebord, vindt Nick Doevendans.

Doevendans heeft inmiddels een verzoek bij de gemeente ingediend om een informatiebord te realiseren. ,,Gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld steeds verder van ons af komen te staan, en steeds minder mensen weten wat zich in deze regio heeft afgespeeld, vind ik dat het Egbert Snijder Monument voorzien moet worden van een informatiebord. Op het bord zou ik graag een korte biografie met fotootjes zien van de mensen die op het monument geëerd worden. Daarbij zou een korte uitleg over de totstandkoming en functie van Knokploeg Waterland een mooie aanvulling zijn. Deze mensen hebben het grootst mogelijke offer gebracht voor onze vrijheid. Het is daarom niet meer dan logisch en terecht dat voorbijgangers kunnen lezen wíe deze helden waren.”

Volgens Doevendans is het benodigde aantal handtekeningen om de kwestie bespreekbaar te maken bij de gemeente nagenoeg gerealiseerd. De eerste handtekening werd gezet door Egbert Snijder, kleinzoon van zijn met het monument geëerde naamgenoot. Een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam heeft bevestigd dat de gemeente altijd open staat voor een gesprek over het onderwerp.