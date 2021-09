Buurtfeest Leliestraat gezellig voor jong en oud

Het was vorige week weer feest in de Bloemenbuurt. Het veld in het hart van de Leliestraat werd ter ere van het inmiddels jaarlijkse buurtfeest omgetoverd tot een kermisterrein voor jong en oud. Overal waar je keek zag je blije gezichten.

Springkussens, kikkerslaan, eendjes hengelen, een suikerspinnenkraam, het lijkt op een compacte versie van de draaikermis. In opperste concentratie ronden de aanwezige kinderen de spelletjes af. En aan de ouders is ook gedacht. Een rits met gezellig versierde partytenten staat op hen te wachten tot de avond aanbreekt.

,,Vroeger woonden hier alleen oudere mensen”, merkt een 83-jarige bewoonster van de straat op. ,,Toen had je dit niet, hoor. Nu is het ten minste gezellig hier.” De reactie van deze oudere dame is kenmerkend voor de saamhorigheid in de straat.