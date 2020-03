Splitsing ‘coronagedeelte’ en regulier gedeelte

Capaciteit Spoedeisende Hulp (SEH) Dijklander Ziekenhuis opgeschaald

Het Dijklander Ziekenhuis heeft zijn SEH-capaciteit op beide locaties uitgebreid. Hiermee sorteert de SEH voor op de verwachte toestroom van corona-patiënten. In de nieuwe manier van werken wordt de spoedeisende hulp opgedeeld in twee gedeeltes. Het ene gedeelte is bedoeld voor patiënten van wie vermoed wordt dat zij met corona besmet zijn; het andere gedeelte is voor reguliere SEH-patiënten.

“Op dit moment kunnen we druk nog goed aan,” geeft Yolanda van Zwol aan, SEH-hoofd van locatie Hoorn. “Maar we zien steeds meer patiënten met symptomen van corona en ook zien we dat de patiënten die binnenkomen steeds zieker zijn. Door de capaciteit nu alvast uit te breiden, kunnen onze collega’s alvast wennen aan de nieuwe manier van werken.“

Hoorn

De afdeling spoedeisende hulp in Hoorn wordt volledig ingericht voor coronaverdachte patiënten. Hiermee gaat de huidige capaciteit voor coronaverdachte patiënten van 8 à 9 bedden naar 16 bedden. Poli 9 (inclusief de gipskamer) wordt omgevormd tot een SEH voor reguliere patiënten, met een uitloopmogelijkheid naar poli 7, de prikpoli. Daarmee gaat het aantal ‘gewone’ SEH-bedden van 8 naar 9, met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 13 bedden. De onderverdeling van patiënten – oftewel triage – vindt in Hoorn nog steeds plaats in de triagetent. Vanuit daar wordt gekeken in welk SEH-gedeelte de patiënt wordt opgevangen.

Purmerend

Ook in Purmerend wordt de afdeling spoedeisende hulp volledig ingericht voor coronaverdachte patiënten. De capaciteit voor patiënten die mogelijk met corona besmet zijn gaat daarmee van 5 naar 11 bedden. De polikliniek longgeneeskunde wordt ingericht voor reguliere SEH-patiënten. Daar wordt de capaciteit voor reguliere SEH-bedden teruggebracht van 11 naar 4 bedden, met daarnaast een aantal spreekkamers. Marieke Ramaker, hoofd van de SEH in Purmerend: “We zien een afname in het aantal reguliere SEH-patiënten. Mogelijk gebeuren er minder ongelukken, doordat veel mensen nu binnen blijven.” De triage blijft net als nu in het voorportaal van de Spoedpost.