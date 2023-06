‘Nieuwe beleggingsstrategie genereert direct inkomsten’

Care IS Vermogensbeheer lanceert Inkomstenbeleggen

,,Bij Inkomstenbeleggen wordt de inleg van de klant in obligaties en aandelen belegd, met als doel het genereren van een stabiele rente en aandelen met als doel het genereren van een stabiele inkomstenstroom en een goed rendement”, zo vat Laurens Leek het nieuwe beleggingsproduct van Care IS Vermogensbeheer samen. Uniek aan de gloednieuwe beleggingsstrategie is dat de inkomsten uit de beleggingen twee keer per jaar worden uitgekeerd aan de klant. ,,De recente rentestijging bracht ons in de gelegenheid om Inkomstenbeleggen te realiseren. Bij Inkomstenbeleggen krijg je jaarlijks een uitkering van zo’n 2% tot 3% van het belegde vermogen. Het totale verwachte rendement ligt tussen de 3% en 7% per jaar, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. Beleggen in obligaties is weer interessant!”

,,Inkomstenbeleggen is bij uitstek geschikt voor beleggers die direct willen profiteren van de opbrengsten”, verklaart accountmanager Ronald Schut. ,,Of je nu een aanvulling op je huidige inkomen zoekt of wilt bouwen aan solide pensioen, Inkomstenbeleggen biedt je de mogelijkheid om je financiële doelen te realiseren.” Het deskundige team van de tot tweemaal toe beste vermogensbeheerder van Nederland heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar obligaties en aandelen die aan de strenge voorwaarden voldoen. ,,Het resultaat is een betrouwbaar fundament van ruim 2.000 verschillende obligaties en aandelen”, vervolgt Laurens Leek.

"Maandelijkse huurinkomsten én de waarde van het pand stijgt, vergelijkbaar met Inkomstenbeleggen dus."

,,Door de beleggingen te spreiden over zorgvuldig geselecteerde, stabiele obligaties en aandelen minimaliseren we de risico’s. Bovendien beleggen we uitsluitend in obligaties die een betrouwbare rente uitkeren en aandelen met een stabiel dividendrendement. In het meest offensieve profiel beleg je voor 100% in aandelen. Inkomstenbeleggen is daarmee ideaal om je financiële toekomst te versterken.”

Vastgoed vergelijking

Volgens de vermogensbeheerders ligt het grote verschil tussen traditioneel beleggen en het nieuwe concept van Inkomstenbeleggen in de tijdsduur waarin de klant kan profiteren. Ronald Schut: ,,Waar traditioneel beleggen gericht is op het vergroten van het vermogen op de lange termijn, ervaart de klant bij Inkomstenbeleggen direct voordelen uit de inkomsten. De twee vormen van beleggen kunnen worden vergeleken met het verhuren van een woning en het kopen van een woning. Bij verhuur profiteert men door middel van huurinkomsten direct van de transitie. Maandelijkse huurinkomsten én de waarde van het pand stijgt, vergelijkbaar met Inkomstenbeleggen dus. Het kopen van een woning om zelf in te wonen is ook een investering, maar behalve het woongenot, levert het geen inkomsten op. Dat gebeurt pas wanneer het huis wordt verkocht. Die situatie heeft weer overeenkomsten met de traditionele vorm van beleggen. Grote voordelen van beleggen zijn onder meer de flexibiliteit doordat je op ieder moment kunt bijstorten of opnemen én beleggingen hebben geen fysiek onderhoud nodig.” Over het algemeen wordt beleggen beschouwd als een langetermijnstrategie, meestal voor een periode van tien jaar of langer. ,,Bij Inkomstenbeleggen adviseren we echter om minstens vier of vijf jaar de tijd te nemen, afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel."

"Beleg je nog niet en heb je wel interesse, dan is dit een gunstig moment om in te stappen"

Doelgroep

Om gebruik te maken van het nieuwe Care IS Vermogensbeheer product is een minimum inleg van 100.000 euro vereist. ,,Zoals men van ons gewend is adviseren we ook nu: beleg alleen met geld dat je niet nodig hebt”, zegt Laurens Leek. ,,Uiteraard bieden wij de basisprincipes die men van Care IS Vermogensbeheer gewend is. Goede spreiding, minimaal risico, persoonlijke begeleiding en advies, transparantie, lage kosten, één vast aanspreekpunt en een eigen rekening. Bovendien brengt Inkomstenbeleggen een substantieel voordeel mee qua belasting: de dividendfondsen waarin we beleggen zijn namelijk allemaal belastingvriendelijk. In plaats van 85% kan er van dividendbelasting dus 100% teruggevorderd worden.” De vermogensbeheerder sluit af met een tip: ,,Beleg je al? Laat je dan niet leiden door de waan van de dag, maar houd vast aan je doel. Beleg je nog niet en heb je wel interesse, dan is dit een gunstig moment om in te stappen.”

Care IS Vermogensbeheerder beheert al ruim tien jaar het vermogen van meer dan 4.000 klanten. Care IS vermogensbeheer is meerdere keren verkozen tot ‘Beste Vermogensbeheerder van Nederland’. In 2015 richtten de mensen achter Care IS Vermogensbeheer Axento Vermogensbeheer op, dat in 2020 werd bekroond tot ‘Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland’.Ga voor meer informatie over Inkomstenbeleggen naar www.care-is.nl of neem contact op via 0299-720961 of mail naar info@care-is.nl.