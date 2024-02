In de rubriek ‘Jeugdmoment’ zoomen we wekelijks in op een dagelijks ritueel, een wekelijks terugkerend moment, een event dat sporadisch voorkomt of juist zo’n onvergetelijk iets, dat nooit meer terugkeert.

Carnaval

Carnaval. In Brabant en Limburg is dat volksfeest wat voor ons de kermis is.

Daar in het zuiden worden landelijk geagendeerde toetsen voor scholieren naar voren gehaald, zodat de kinderen niet worden afgeleid, omdat het carnaval is. Voor de jaarlijkse optocht worden carnavalswagens gemaakt en gaan mensen – oud en jong – verkleed. In onze regio is die traditie er in kleinere vorm. In West-Friesland gaat her en der een stoet praalwagens door de straten. Verkleed gaan als iets of iemand, dat is leuk en dat voelden Naomi Mossel en Isa Steur ook zo. Moeder Marylin Mossel maakte een heuse carnavalswagen, met daarop de twee zeemeerminnen. Ze zouden met hun ‘bubbelmachine’ naar het jaarlijkse KinderCarnaval in de PX, om mee te dingen in de verkiezing ‘best verkleed’. Maar het kinderfeest ging niet door.

Het CBW moet vanwege het nieuwe contract met de gemeente keuzes maken, maar betreurt het wel en wil het volgend jaar weer organiseren. Naomi en Isa besloten vervolgens door de buurt te trekken, trots ‘bellen blazend’ vanaf hun eilandje. En zo hadden ze alsnog veel bekijks.