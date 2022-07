Cees ‘Jozef’ lanceert debuutsingle

‘Een popnummer met funky invloeden’, zo omschrijft Cees ‘Jozef’ Veerman zijn debuutsingle. ‘The Feeling’ is een heerlijk zomers, swingend nummer dat de Tribute to the Cats Band bassist en zanger in samenwerking met Jan de Witte (Blanko) heeft opgenomen. Onder de naam KC Joseph laat Cees zich als soloartiest van een andere kant zien, en dat smaakt voor muziekliefhebbers naar meer…

Al acht jaar lag ‘The Feeling’ op de plank, klaar om in te worden gespeeld, maar pas nu achtte de naamgever de tijd rijp om het nummer te lanceren. Een rustige winter bracht de muzikant naar eigen zeggen tot het werken aan een zomers liedje. Jan de Witte bleek zich prima te kunnen vinden in die merkwaardige denkwijze. Onder het genot van een ijskoud biertje knalden de mannen binnen de kortste keren een ontzettend dansbare track op de plaat. Na lid te zijn geweest van onder meer A Million Shoes, Tribute to the Cats Band, Cocktail Johnny and the Cadillacs en The Pietels, is de debuutsingle een logisch nieuw hoofdstuk in het muziekboek van Cees ‘Jozef’.

Het beeld van de boomlange bassist met zijn imposante contrabas staat bij veel fans op het netvlies gebrand, maar voor dit keer ruilde hij zijn gigantische, akoestische instrument in voor een elektrische basgitaar. Als resultaat wordt de luisteraar getrakteerd op oorstrelend bas- en gitaarwerk. KC Joseph is trots op het eindresultaat, maar ambities om een solocarrière te lanceren heeft hij niet. ,,Het leek mij vooral leuk om een eigen nummer bij de bekende streamingsdiensten terug te kunnen luisteren”, lacht de markante muzikant. ,,Maar ik moet erbij zeggen dat de periode in de studio met Jan naar meer smaakt. Ik heb nog een aantal nummertjes op diezelfde plank liggen, dus wie weet wat de toekomst zal brengen…”

Veel fans van Cees hopen dat hij zich rond deze periode weer klaarstoomt om namens The Pietels in de huid van Piet Veerman te kruipen. Bij het horen van de naam ‘Piet’ gebeurt er iets bijzonders; Cees’ mondhoeken trekken spontaan naar beneden, waardoor zijn ondergebit blootgelegd wordt. De volgende zinnen die hij uitspreekt brengt Cees onbewust met een hese stem en een Amerikaans accent. Hij vertelt dat hij zijn debuutnummer met net zoveel passie heeft gemaakt als dat hij in zijn rol als Piet Veerman steekt. KC Joseph heeft de hoop dat ‘The feeling’ aan veel zomerse playlisten toegevoegd gaat worden. Op de Nivo-redactie knalt hij al meerdere keren per dag uit de speakers.