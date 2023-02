Eigenaren Centra Meubel missen gezelligheid van Volendammer in de zaak

Centra Meubel: ‘Tevreden klant komt terug’

Met duizend vierkante meter showroom is Centra Meubel aan de Wagenweg in Purmerend een meer dan complete woonwinkel. Het bedrijf timmert al ruim twintig jaar aan de weg en floreert nog altijd. Zowel in de fysieke winkel als online. Niet voor niets noemen zij zichzelf woonspecialist.

Staand is Wouter Duncker, zittend Ronald van Riesen.

Bij Centra Meubel vind je alles wat je zoekt voor de (her)inrichting van je huis. Er is een groot assortiment aan banken, stoelen, verlichting en accessoires en voor de prijs hoef je het niet te laten.

"Volendammers zijn altijd goede klanten geweest en ze brachten gezelligheid met zich mee"

Wouter Duncker is samen met Ronald van Riesen eigenaar van Centra Meubel en vertelt: ,,Wij zitten qua verkoopprijzen in het middensegment. Voor een ronde industriële tafel betaal je bij ons niet meer dan 800 euro. Tegenwoordig verkopen we ook veel meubels van melamine. Dat zijn meubels in houtlook, het is vergelijkbaar met een laminaatafwerking. Melamine meubels zijn krasvast, kleurvast en gemakkelijk te onderhouden. Bovendien stukken goedkoper dan massief houten meubels en ook nog eens vele malen duurzamer. Het zijn onze bestverkochte meubelen op dit moment."

In het verleden kwamen Volendammers regelmatig over de vloer bij Centra Meubel. Sinds een jaar of vier mist Wouter de gezelligheid van de Volendammer in zijn zaak. ,,Ik heb geen idee waarom, maar tegenwoordig bestaat onze klandizie voornamelijk uit Purmerenders. Misschien is het omdat hier in Purmerend nu veel meer nieuwbouw is dan in Volendam, zou kunnen. We vinden het hoe dan ook jammer. Volendammers zijn altijd goede klanten geweest en ze brachten gezelligheid met zich mee. We nodigen ‘onze buren’ dan ook van harte uit om weer een bezoek te brengen aan onze showroom in Purmerend.”

Een bezoek aan de woonwinkel is de moeite waard. Centra Meubel’s collectie varieert en vernieuwt zeker elke twee tot drie maanden. ,,We volgen de laatste trends op de voet en spelen daar slim op in. We zien nu dat de industriële stijl nog heel erg populair is, met de combinatie van hout, zwart en metaal. Maar als we merken dat een bepaald product of specifieke stijl niet meer in trek is, dan gaat het in de sale en vullen we onze collectie aan met nieuwe producten. Zo vinden klanten altijd wel iets nieuws in onze showroom, in een stijl die bij ze past.”

"Misschien zijn we van de oude stempel, maar we zijn sterk van mening dat je een bank moet uitproberen, stoffen moet voelen"

Een populair programma bij Centra Meubel is de Happy@Home-lijn, dat is een shop-in-shop concept. Deze collectie bestaat uit trendy, maar ook tijdloze woonprogramma’s voor een toegankelijke prijs en voor een brede doelgroep. ,,Binnen de lijn zijn de meubels goed met elkaar te combineren, maar gaan ook goed met meubelen uit onze eigen collectie. In onze regio zijn wij de enige Happy@Home dealer. Naast Happy@Home voeren we ook andere bekende meubelmerken zoals Daytona, Monaco en Bolzano. Wat al onze merken kenmerkt, is de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.”

Het uitzoeken en bestellen van meubels en accessoires kan bij Centra Meubel zowel via de website als in de showroom, maar als het even kan zien de eigenaren hun klanten het liefst door de voordeur binnenkomen. ,,Misschien zijn we van de oude stempel, maar we zijn sterk van mening dat je een bank moet uitproberen, stoffen moet voelen en kleurstalen in het echt moet zien. Bovendien, bij de aanschaf van een zitmeubel kunnen we je in de winkel van goed advies voorzien. Aan welke kant moet bijvoorbeeld de hoek komen, wat is een fijne armleuningdikte voor jou, wil je dat de zitting verstelbaar is en misschien wel het belangrijkst: welke stof en kleur past bij jou en de rest van je interieur? Dergelijke keuzes maak je niet gemakkelijk via een website. Op een scherm wijken kleuren altijd af en stoffen kunnen zomaar tegenvallen. Dat willen we te allen tijde voorkomen.”

Volgens klanten scoort Centra Meubel bovengemiddeld op service. Daar zijn de eigenaren zuinig op. En trots. ,,Ten eerste zijn we zeven dagen per week geopend. Dat we ook op zondag open zijn, wordt gewaardeerd, merken we. Daarnaast staan we bekend om onze snelle levering. We leveren meubels gratis en monteren het bij je thuis. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Alle verpakkingen nemen we gelijk mee, zo zit je niet met een grote berg oud papier. Wel zo fijn. Is er ondanks onze zorgvuldige aanpak toch een klacht na bezorging? Die nemen we bloedserieus. Want we streven altijd naar tevreden klanten. Die komen namelijk de volgende keer terug met hun tante of buurvrouw.”

Benieuwd naar ons aanbod? Wees welkom!

Centra Meubel

Wagenweg 35 Purmerend

Centrameubel.nl