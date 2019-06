Challenge4life voor Huis aan het Water was een succes

Het was prachtig weer op zaterdag. 200 enthousiaste deelnemers gingen op het Hemmeland de Challenge aan en overwonnen 14 obstakels op hun run van 2,5 km. Team sportservice Zaanstreek-Waterland verzorgde de warming ups en Kees Parre praatte de dag aan elkaar. Op het surfstrandje waren diverse versnaperingen te verkrijgen zodat na de Challenge iedereen heerlijk kon nagenieten van hun prestatie. Met elkaar bracht de challenge4life maar liefst ruim 17.000 euro op!





Het was de eerste keer dat Huis aan het Water in samenwerking met Team sportservice en de Nederlands Politie Sportbond het evenement organiseerde. Het doel was om én een leuk evenement te organiseren voor de regio én zoveel mogelijk mensen uit de regio in beweging te krijgen én daarnaast een mooi bedrag voor Huis aan het Water bij een te brengen.

Aan het einde van de dag werden de lootjes getrokken van de loterij. Er zijn ruim 3600 loten verkocht. De organisatoren kijken tevreden op deze dag terug en veel deelnemers reageerden spontaan volgend jaar weer!