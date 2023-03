De menselijke maat is leidend bij Jenny de Boer en Johan Keizer

CKH Advocaten is al 100 jaar toonaangevend

Edam-Volendam herbergt vele talenten. Naast bijvoorbeeld voetballers, actuarissen en (natuurlijk) bouwlieden, is onze gemeente ook in de advocatuur goed vertegenwoordigd. Advocaten Jenny de Boer (35) en Johan Keizer (27) zetten zichzelf bij het bekende CKH Advocaten op de kaart als bevlogen, betrouwbare advocaten. Binnenkort zullen zij gezamenlijk juridische columns in Nivo voor hun rekening nemen. In deze tweewekelijkse bijdragen gaan zij dieper in op spraakmakende zaken en actualiteiten. Hierbij een introductie!

CKH Advocaten is ooit opgericht in Alkmaar, maar heeft inmiddels vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Hoorn en Hoofddorp. De bijna dertig advocaten en juristen zijn actief in verschillende sectoren waaraan weer diverse rechtsgebieden verbonden zijn. Johan richt zich op schade en aansprakelijkheidsrecht, vastgoedrecht, huurrecht, contractenrecht en incassorecht. Jenny richt zich op personen- en familierecht, erfrecht en verbintenissenrecht. Het is maar een greep uit het ‘aanbod’ van CKH. ,,Ons team van advocaten is specifiek afgestemd op een brede juridische dienstverlening.’’ Zo legt Jenny uit. ,,Iedereen die bij ons komt werken, krijgt eerst de tijd om kennis te maken met álle disciplines van de advocatuur. Pas daarna mag je een keuze maken voor een definitieve specialisatie. Die aanpak zorgt voor een heel brede inhoudelijke kennis die dagelijks van pas komt. Natuurlijk zijn er meerdere advocatenkantoren in de regio, maar CKH heeft echt als groot voordeel dat wij een erg breed aanbod van juridische dienstverlening hebben. Wij hebben áltijd wel een advocaat of jurist die je kan helpen. Ongeacht welke expertise wordt gevraagd.’’

Jenny werkt inmiddels alweer elf jaar bij CKH. Johan sloot zich twee jaar geleden aan bij het bekende advocatenkantoor. Ondanks dat zij behoorlijk naam maken voor zichzelf, rolden zij beiden min of meer toevallig het ambt in. Johan: ,,Ik wilde altijd voetballer worden. Ik heb nooit m’n debuut mogen maken, maar ik zat wel tegen het eerste elftal van FC Volendam aan. Omdat ik in die tunnel zat, had ik eigenlijk nog niet echt concreet nagedacht over mijn toekomst. Toen ik met veel blessures te maken kreeg, werd ik daartoe gedwongen. In mijn laatste jaar bij FC Volendam begon ik daarom al met een rechtenstudie. Toen ik parttime als griffier ging werken bij de rechtbank in Amsterdam, kwam ik daar in aanraking met rechters, advocaten en officieren. Advocaat sprak mij direct het meeste aan. Ondanks een Master in Privaatrecht, bood Johan Mühren mij de kans om daar in te stromen als strafrechtadvocaat. Die kans moest ik pakken, maar uiteindelijk bleek het toch niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Na ruim anderhalf jaar, heb ik de overstap gemaakt naar CKH. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.’’

Waar Johan werkzaam was bij de rechtbank, had het ook niet veel gescheeld of Jenny had tegenwoordig zelf politiewerk gedaan. Ze vertelt. ,,Ik keek vroeger vaak naar CSI en wilde eigenlijk bij de recherche. Op jonge leeftijd liep ik al een paar dagen mee met een technisch rechercheur. Ik vond het geweldig, dus dát zou het gaan worden. Er was alleen één probleem: als ik naar de politieacademie zou gaan, moest ik op kamers in Apeldoorn. Dat zag ik toch niet helemaal zitten, waardoor ik uiteindelijk ‘maar’ voor Rechten heb gekozen. Puur omdat het zo’n brede opleiding was. Uiteindelijk vond ik het zo leuk, dat ik docent Rechten wilde worden aan de UvA.

Dat lukte en het was zelfs de bedoeling dat ik daar zou blijven plakken en verder zou doorgroeien naar professor. Een hoogleraar opende mijn ogen. Hij gaf aan dat ik nog veel te jong was voor zo’n definitieve keuze. Hij gaf aan dat het goed zou zijn voor mij om ook de praktijk mee te maken. Ik solliciteerde om die reden bij CKH en werd meteen aangenomen. Ook ik ben nog steeds heel tevreden met mijn keuze!’’

Het werk van een advocaat is afwisselend én heeft tegelijkertijd een grote impact op de levens van alle betrokken partijen. Als advocaat moet je volhardend en stoïcijns zijn, maar Johan en Jenny geven aan dat zij juist de menselijke maat altijd het belangrijkste vinden. Om die reden maken sommige zaken een blijvende indruk. Johan: ,,ik had kortgeleden bijvoorbeeld een zaak van een klant, wiens huis total loss was. Ondanks dat mijn cliënt geen blaam trof, stelde de verzekering zich op het standpunt dat de schade -van meer dan een ton- niet werd gedekt. Het lukte uiteindelijk om dat geld alsnog vergoed te krijgen. Die overwinning betekende persoonlijk veel voor mij.’’

Ook Jenny beleefde een proces met grote impact. Ze vertelt. ,,Ik had een zaak waarin een vader werd beschuldigd van seksueel misbruik van zijn kinderen, waar hij bovendien al langere tijd zeer minimaal contact mee had. Ondanks dat hij de schijn tegen had, kon tóch worden aangetoond dat de vork anders in de steel zat. De kinderen bleken te worden beïnvloed. De vader werd dan ook in het gelijk gesteld, het contact met zijn kinderen herstelde weer en uiteindelijk kregen ze zelfs hun hoofdverblijf bij hun vader. Een dergelijke overwinning heeft echt invloed op iemands levensloop.’’

Dit soort wapenfeiten zorgen logischerwijs voor een steeds groeiende naamsbekendheid en meer aanvragen vanuit Edam-Volendam. Johan beaamt. ,,We merken inderdaad dat we steeds bekender worden en dat we vaker door zowel particulieren als bedrijven worden uitgenodigd. Het is voor ons dan ook geen probleem om in Volendam af te spreken. We doen dat ook al regelmatig en we sluiten een vaste locatie in Edam-Volendam zeker niet uit. Soms komt men ook wel naar Hoorn of Alkmaar, maar we spreken ook wel eens thuis af bij mensen. Tegenwoordig doen we -sinds corona- ook veel via Teams, Zoom of Skype. Veel mensen vragen daar zelfs specifiek om. We willen gewoon zo toegankelijk mogelijk zijn, maar wel kwalitatief hoogwaardig.’’

Jenny noemt die toegankelijkheid een belangrijke pijler en wijst op het gratis “inloop”spreekuur iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur voor nieuwe cliënten uit Edam-Volendam. ,,Mensen denken vaak dat als zij een advocaat bellen, dat ze dan al met één been in de rechtszaal staan. Johan en ik werken op basis van een volledig vrijblijvend gratis eerste intakegesprek. Het is dus handig om even te bellen. Dan kan de zaak worden uitgelegd en dan kunnen wij meteen een inschatting maken van de slagingskansen. Wij zijn volledig transparant in het vervolgtraject en sturen dus ook niet out of the blue ineens een hoge factuur. Onze cliënten zijn vrijwel altijd heel blij met onze dienstverlening. Dat komt denk ik omdat we het altijd naar het menselijke toe trekken. We zijn recht door zee en maken het niet mooier dan het is. Een typisch Volendamse eigenschap.’’

