Clublied FC Volendam in nieuw jasje gestoken

‘Ieder kent de Volendammers aan de klomp en de wijde broek’. Waarschijnlijk las je die regel zingend aan de hand van de legendarische clublied-melodie. Hoewel de tekst is niet helemaal actueel meer is – je ziet immers weinig klompen en wijde broeken meer in het Volendamse straatbeeld – blijken de woorden anno 2023 nog altijd doeltreffend.