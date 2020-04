Partner content

CNC techniek is neusje van de zalm

Wie zelf graag aan het klussen slaat, zal beseffen dat je als amateur niet iedere klus aankunt. Er is een hiërarchie. Van amateur naar vakman en van vakman naar de computergestuurde techniek. Die laatste is het neusje van de zalm en staat bekend onder de naam CNC techniek. Gebruikt in verschillende industriële branches.

Nu we aan huis gekluisterd zijn, klussen we wat af deze dagen. Dat vraagt in sommige gevallen om ambachtelijke vaardigheden die niet altijd aan de amateur besteed zijn. Een vakman moet eraan te pas komen om onderdelen op een juiste manier toe te passen of aanpassingen uit te voeren.

Ons gereedschap staat aan start van CNC techniek

In de industrie, met name in de technische industrie waar met hout, metaal en kunststoffen worden gewerkt, wordt de vakman regelmatig vervangen door de CNC techniek. CNC staat voor Computer Numerical Control. Dit houdt in dat computergestuurde machines het werk doen.

Dat doen deze machines natuurlijk niet uit zichzelf. Daar moet het juiste programma voor worden ontwikkeld. Eenmaal geprogrammeerd kan het eindeloos worden herhaald, wat betekent dat dat veel tijd en kosten scheelt. En zelfs de meest ingewikkelde patronen kunnen worden uitgevoerd.

Dat staat uiteraard ver af van ons ‘thuis klussen’, maar is wel interessant om te weten, want veel gereedschap dat we als thuisklusser gebruiken staat aan de start van die CNC techniek.

CNC verspanen en -frezen

De CNC techniek, zoals CNC frezen, wordt onder andere binnen de werktuigbouwkunde en binnen de houtverwerkende industrie toegepast. Bijzonder is het dat dat tegenwoordig zelfs online kan worden uitgevoerd door het invoeren van bijvoorbeeld een werktekening (CAD bestand) die vervolgens wordt omgezet naar een programma met instructies voor de computergestuurde machine. Deze machine voert het ontwerp exact uit, en wordt binnen een aantal minuten in productie genomen. Dat mag best revolutionair genoemd worden. Het grote voordeel is bovendien dat er geen opslag nodig is, want het wordt ‘on demand’ geproduceerd en transport is nauwelijks nodig. CNC is daarom helemaal van deze tijd waarin duurzaamheid een belangrijk aspect is in een productieproces.

In de wereld van de techniek wordt ook over verspanen gesproken. Ooit van dat woord gehoord? Verspanen is eigenlijk een algemeen woord voor het bewerken van materiaal door machines of met de hand waardoor er spanen van het basisproduct worden verwijderd. Als je een deur afschaaft omdat deze klemt, ben je al aan het verspanen. Door middel van verspanen wordt het product kleiner en het verandert daarmee definitief van vorm. Ook dat kan computergestuurd plaatsvinden, CNC verspanen wordt dat genoemd.