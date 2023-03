Algemeen

‘Verschillende incidenten gebeurd’ College gaat mogelijkheden ‘losloopgebieden’ onderzoeken Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ‘losloopgebieden’ voor honden te creëren in de gemeente. Daartoe riep de gemeenteraad het college op na een motie van BVNL. Het idee hiervoor werd ingegeven door een aantal voorvallen waarbij viervoeters burgers aanvielen. Daardoor zou op sommige plaatsen de veiligheid in het geding zijn. Er leek consensus te zijn over het instellen van een ‘low profile-onderzoek’ dat niet al te veel moet gaan kosten voor de gemeenschap. Door: Laurens Tol ,,Er zijn verschillende incidenten gebeurd waarin mensen werden lastiggevallen door loslopende honden”, lichtte BVNL-fractievoorzitter Saul Jonk zijn motie toe. ,,Feit is wel dat men hierdoor bepaalde delen van de gemeente mijdt. Om hiermee een confrontatie met een edele viervoeter te voorkomen. Dan kunnen mensen die het niet zo hebben op honden het hardst gaan roepen om een ‘aanlijnplicht’ in de hele gemeente. Maar zoals hondenbezitters terecht aangeven, kunnen we ook zorgen voor meer natuurlijk omheinde losloopgebieden. Op die manier komen we tot een oplossing waar beide partijen vrede mee hebben.” VD80 en Lijst Kras vroegen zich bij voorbaat af wat de kosten voor deze plannen zouden bedragen. Jonk stelde dat het voorgenomen onderzoek hierbij duidelijkheid zou kunnen verschaffen. Daarbij gaf hij aan dat het belangrijkste doel van de motie ‘het waarborgen van de veiligheid van recreanten’ is. Raadslid Jaap Schilder (FvD) tekende aan ook graag te willen voorkomen dat burgers worden aangevallen door viervoeters.

Toch zette hij wel vraagtekens bij het plaatsen van hekwerk en noemde daarbij een Purmerends voorbeeld. De honden-ontmoetingsplaats daar zou omringd zijn door ‘afschuwelijk lelijke’ omheining. "Feit is dat men hierdoor bepaalde delen van de gemeente mijdt" Schilder betwistte eveneens of het gebruik van bomen, struiken of water genoeg ‘weerstand zou bieden’ tegen de agressiviteit van bepaalde honden. De VVD vindt zo’n onderzoek geen goed idee als dit wordt verricht door een gerenommeerd en duur bureau. Deze partij denkt meer aan een ‘low profile’ inventarisatie. Volgens fractieleider Emile Karregat moet het mogelijk zijn om op een ‘makkelijke en niet-dure wijze’ te komen tot ‘loslaat-plekken’. De stemming gaf voor wethouder Kees Schilder een duidelijke richting aan. Schilder: ,,We proberen het financieel binnen de perken te houden. Er wordt in deze motie wel wat meer gevraagd dan ‘kijk eens of het op een plek haalbaar is’. De opdracht neem ik graag mee terug en daar gaan we wat mee doen.” |Doorsturen

