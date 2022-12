‘Zo snel mogelijk aan de slag met die quick wins’

College mag doorpakken met Singelwijk

De Edamse Singelwijk kwam tijdens de afgelopen raadsvergadering weer uitgebreid aan de orde. Een motie van Lijst Kras, VVD en FvD gaf daar aanleiding toe. Die werd overigens verworpen, maar een discussie ontstond daardoor wel. De eerstgenoemde partij mist de resultaten die het college wil bereiken met haar doelstellingen voor deze buurt. Men vroeg zich af waarom een ‘adviseur samenleving’ en ‘een programmamanager’ voor dit dossier nodig zijn. En wil graag meepraten over het uitvoeringsprogramma van het project. Het college wil graag zo snel mogelijk aan de slag met het verbeteren van de wijk.

Door: Laurens Tol

Jan Veerman (Lijst Kras) lichtte de totstandkoming van de motie uitgebreid toe. Hij stelde de vraag waarom bovengenoemde functies nodig zijn om in gesprek te gaan met wijkbewoners en een plan van aanpak te kunnen maken. ,,We zijn al jaren in gesprek. Onder andere in het kader van het ‘Actieplan Integrale Veiligheid”, zei Veerman. ,,Zijn alle doelstellingen in de afgelopen jaren ook behaald? En waarom heeft de portefeuillehouder het idee dat toekomstige doelstellingen wezenlijk anders zijn dan die in het verleden en we niet meer met het huidige budget toe kunnen? Kortom, logische vragen die geen enkele partij op basis van het huidige collegeprogramma kan beantwoorden. Maar er wordt wel structureel minimaal 425.000 euro voor gevraagd. Ik hoor graag van andere fracties hoe zij kunnen instemmen met het toekennen van dit budget voordat duidelijk is wat we hiermee gaan doen?”

Het doel van de motie was om eerst een Singelwijk-voorstel te behandelen in de raad, om daar vervolgens een budget voor toe te kennen. Jaap Schilder (FvD) vraagt zich af waar het door het college begrootte bedrag voor nodig is. Schilder: ,,Ons inziens gaat het om een groep van maximaal vierhonderd jongeren. Daarvan zal in ieder geval een deel tijdens de looptijd van dit collegeprogramma rijpen naar volwassenheid of verhuizen uit de buurt. Het jammerlijke is dat het college het overgrote deel van het budget wil gaan inzetten voor personele kosten.”

"Niet voor niets wordt deze wijk in de volksmond ook wel ‘de Gazastrook’ genoemd"

Alfred de Jong (CDA) is een zelfbenoemd ‘ervaringsdeskundige’ als het gaat om de Singelwijk. Niet geheel onterecht, omdat hij daar zelf bewoner van is. Hij trok aardig wat registers open als het gaat om de toestand in deze buurt. ,,De problemen worden naar onze mening schromelijk onderschat. Niet voor niets wordt deze wijk in de volksmond ook wel ‘de Gazastrook’ genoemd. Daarbij spreek ik uit persoonlijke ervaring. Het is al met al een complex vraagstuk, waar geen eenduidig antwoord op te vinden is. In het verleden zijn er verschillende interventies geweest, maar die leidden nog niet tot het gewenste resultaat. Het college doet nu het voorstel om de Integrale Aanpak van deze wijk het beste vorm te laten krijgen. En vraagt daar budget voor. Wij ondersteunen daarom het college.”

Emile Karregat (VVD) wees op alle acties die de lokale politiek in het verleden al ondernam om de situatie in de buurt te verbeteren. Hij had het over ‘repressieve maatregelen, extra boa’s, mobiele camera’s, meer politie-inzet en oud-wethouder Luyckx die ‘héél veel thee ging drinken’. Karregat: ,,Wat werkte wel, wat werkte niet? Dat wil je op zo’n moment graag weten voordat je een nieuw traject inzet. In die context wil je dit als raad goed kunnen bespreken. Het belang om het nu een keer goed te doen, is groter dan een paar volle, ronkende zinnen van college en coalitie. We moeten dit als raad echt serieus met elkaar bespreken, zodat we goede keuzes maken. Die we allemaal begrijpen en omarmen.”

Wethouder Vincent Tuijp (CDA) vond het een ‘slecht idee’ om deze motie te steunen en legde uit waarom. Tuijp: ,,De Singelwijk is al jaren een onderwerp van discussie in deze raad en ook in de gemeenschap van Edam-Volendam. Daar liggen allemaal problematieken aan ten grondslag. Ook het vorige college heeft dit al als speerpunt benoemd en daar is een eerste aanzet voor gegeven. Het ‘finale document’ heeft het huidige college pas kunnen oppakken, omdat de presentatie in deze termijn was. Georganiseerd door het bureau dat we inhuurden om de problematiek in kaart te brengen.”

"Bewoners van de Singelwijk hebben het gevoel dat er niet mét ze wordt gesproken, maar alleen maar óver hen"

,,Wat wij hebben gemerkt, is dat wijkbewoners voelen dat er al jaren wordt gesproken over de Singelwijk. En ze hebben het gevoel dat er niet mét ze wordt gesproken, maar alleen maar óver hen. Om dit als bestuur serieus te nemen, heeft ook dit college het thema opgenomen in haar programma. Omdat we zagen dat er een aantal dingen nu bij elkaar kwamen, waardoor het mogelijk is om daar majeure ingrepen te doen. Daardoor is er nu de kans om dit integraal aan te pakken. In het collegeprogramma staat een bedrag dat bedoeld is om de ‘quick wins’ uit het genoemde rapport in ieder geval snel op te pakken. Een groot budget daarvan gaat naar straatcoaches. Dat zijn andere mensen dan boa’s of politieagenten.”

De wethouder wil graag al actie ondernemen voordat het meerjarenprogramma voor de wijk er is. ,,Om het momentum niet te verliezen en de wijk niet alleen te laten staan, moeten we nu doorpakken en willen we zo snel mogelijk aan de slag met die quick wins. Voor de zomer komen we bij u terug met een plan van aanpak over het meerjarenprogramma. Met ter kennisgeving ook het uitvoeringsprogramma en dan mag u daar van alles over zeggen.”

Jan Veerman wees op het ‘ter kennisgeving aanreiken van het uitvoeringsprogramma’. Het ‘aan de achterkant aanreiken’ van zo’n programma lijkt volgens hem niet op ‘met elkaar in gesprek gaan over iets’. Hij zou dit liever aan de ‘voorkant’ al doen, vandaar zijn motie. Die kon zoals gezegd niet rekenen op een meerderheid. Daarmee krijgt het college de gelegenheid om op de ingeslagen weg door te gaan.