College reageert op vragenvuur raad

De Volendammer kermis is een emotioneel beladen thema. Dat werd andermaal duidelijk in vragen en reacties van raadsleden op de nieuwe visie voor het evenement en het verleden ervan. Die gingen onder meer over beunen, omwonenden, financiën en de Edammer editie. Opmerkelijk was dat gesteld werd dat het zelfs tot een loting kan komen als twee tent-initiatiefnemers niet op één lijn komen en beide een aanvraag doen. Het gesprek dat binnenkort zal plaatsvinden met hen en de gemeente zal daarom belangrijk worden.

Door: Laurens Tol

Max Slotboom (PvdA) vroeg zich af of de bewoners van het kermisgebied wel gehoord zijn in het onderzoek. De omwonenden ontbreken in de visie, zo signaleerde hij. Dorus Luyckx reageerde door te zeggen dat hij de voorbije middag nog sprak met bewoners van het Zuideinde. Niet alles kan in de visie staan, zo vindt hij. ‘Maar dit wordt wel meegenomen’, verzekerde hij.

Nico van Straalen (GroenLinks) miste één belangrijk punt in de presentatie en de opgestelde visie. Van Straalen: ,,Berenschot constateerde heel duidelijk dat er sprake is van behoorlijk tegengestelde belangen en heterogeniteit onder horeca-ondernemers. Zodanig dat dit verschillenden van hen in een ongelijke positie plaatst. Sommigen zitten ‘dichter op de zaak’ en weten beter wat er speelt en maken zo meer kans om hun belang te vertegenwoordigen dan andere ondernemers. Dat lijkt mij uit het oogpunt van het bestuur echt iets dat het college zich zou moeten aantrekken.”

De verantwoordelijke wethouder Angelique Bootsman wil er in ieder geval voor zorgen dat de organisaties van de twee tenten van afgelopen kermis op één lijn komen, antwoordde zij. Dit wil zij bewerkstelligen door samen met de burgemeester en de ondernemers in gesprek te gaan.

Henk de Boer (Lijst Kras) vroeg of andere mogelijkheden om de beunen te behouden wel zijn onderzocht. Bijvoorbeeld door er geen livemuziek meer op toe te staan. Bij kermis zei hij te denken aan een feest op de dijk en niet in een tent. Wethouder Bootsman reageerde hierop. Bootsman: ,,Vanuit het oogpunt van veiligheid hebben we gezegd: we doen het niet meer. Je moest eens weten dat de beunen elke ochtend weer moesten worden ‘aangedraaid’. De ondernemers zeiden op een gegeven moment aan tafel bij de burgemeester: ‘We zijn blij dat het weer goed is gegaan’. Op basis daarvan en andere zaken, zoals verzekeringstechnische, vraag je je af - ook met de geschiedenis van Volendam - moeten wij dit willen? Ik denk het niet.”

Hetzelfde raadslid plaatste verder vraagtekens bij wat er gebeurt als de initiatiefnemers van beide tenten niet tot een akkoord komen en allebei een apart evenement willen blijven organiseren. De wethouder diende hem van repliek. ,,Als ze er niet uitkomen, dan gaan we de volgende stappen zetten. Als de aanvragen door beide initiatiefnemers worden ingediend en voldoen aan alle voorwaarden, dan kan het zo zijn dat we gaan loten in het bijzijn van een notaris.”

Jaap Schilder (FvD) had de meeste kritiek over de hele gang van zaken. Hij stelde meerdere vragen en vertelde er ‘nog duizend’ te kunnen bedenken. De fractievoorzitter wees bijvoorbeeld op de periode van 2007 tot 2016 waarin de beunen ieder jaar werden goedgekeurd. Dit zou volgens hem wringen met wat de gemeente aangaf voor het onderzoek van Berenschot. Hij stelde de vraag waar het oordeel van de lokale overheid eigenlijk op gebaseerd is. Bootsman gaf andermaal aan dat op basis van gesprekken met ondernemers werd geconcludeerd dat ‘je dit niet meer moet willen’. Uiteindelijk nodigde de wethouder de FvD-fractievoorzitter uit om eens samen koffie te drinken en al zijn vragen en zorgen te kunnen beantwoorden. Daar stemde Schilder mee in.

BVNL-fractievoorzitter Saul Jonk vroeg waar de conclusie vandaan komt dat ondernemers financieel niet minder hebben gedraaid. Daarbij noemde hij het voorbeeld van de Slobbeland-tent die op maandag gesloten was vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. De wethouder gaf hier een reactie op.

,,Het is niet zo dat de ondernemers inzage hebben gegeven in hun cijfers. Dat zij minder hebben gedraaid, dat is een constatering die mogelijk juist is. Zij hebben een kaartverkoop gehad waarmee mogelijk een deel van de exploitatie gedekt is. Dat zij een tekort hebben gehad op de drankenverkoop, dat kan. Maar dat is ons niet expliciet gemeld, door geen enkele partij. Daarom hebben wij gesteld: ‘De kermis lijkt goed te zijn verlopen qua omzetten’.”

Niels Jonk (CDA) legde de kwestie voor hoe het er met de Edamse kermis voor staat. De wethouder zei toevallig onlangs gesproken te hebben met een afvaardiging van de horeca in de kaasstad. ,,We zaten afgelopen maandag aan tafel met een Edammer ondernemer. Hem stelde ik de vraag: wat zijn de plannen, gaan we nog een kermistent aanvragen? Daar kon nog geen antwoord op gegeven worden. Met name ten aanzien van de locatie daar. Ook daar lag de tent afgelopen jaar behoorlijk ver buiten het kermisterrein. Ze zijn nog in overleg over wat daar een goede plek voor zou zijn.”