College wil ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen

Het is algemeen bekend dat ondernemers hard worden geraakt door de huidige crisissituatie. Gemeenteraadslid Emile Karregat (fractievoorzitter VVD) stelde daarom namens zijn partij enkele vragen aan het college van B en W. Hij wilde weten hoe onze gemeente lokale bedrijven te hulp gaat schieten om deze moeilijke tijd door te komen. Het college gaf antwoord op zijn vragen en daarmee werd duidelijk hoe men het steunbeleid wil gaan vormgeven. Karregat benadrukt dat hij door het vragenstellen geen partijpolitiek wil bedrijven. Hij zou graag zien dat alle partijen, ondernemers en burgers samen optrekken om deze crisis te overleven.

Door Laurens Tol

Naar aanleiding van een vraag van Emile Karregat, heeft het college te kennen gegeven dat het ondernemers zoveel mogelijk wil ondersteunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de coronacrisis. Men sluit zich hiermee aan bij het beleid dat het Rijk maakte. Op de site van de gemeente Edam-Volendam wordt hier inmiddels gevolg aan gegeven. Daar beschrijft men uitvoerig hoe en wanneer ondernemers steun kunnen ontvangen.

Inkomensondersteuning

Om lokale bedrijven te helpen, is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’ in het leven geroepen. Dit houdt in dat de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning biedt aan bedrijfseigenaren die daarvoor in aanmerking komen. De regeling is alleen bedoeld voor ondernemers die momenteel niet tot het sociaal minimuminkomen komen. De gemeente wil er met deze regeling voor zorgen dat zelfstandigen in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Daarnaast zegt de gemeente binnenkort in sommige gevallen leningen te gaan verstrekken. Dit kan voor bedrijven een mogelijkheid zijn om het bedrijfskapitaal aan te vullen, om zo aan betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Op dit moment kan zo’n lening nog niet worden aangevraagd. De gemeente verwacht binnenkort meer duidelijkheid te geven over hoe en wanneer dit mogelijk zal zijn.

Betalingsuitstel

Een andere vraag die Emile Karregat stelde, ging over het bieden van uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het college liet weten dat er betalingsregelingen mogelijk zullen zijn met de gemeente wanneer dit noodzakelijk is. Deze optie geldt niet alleen voor belastingen, maar ook voor andere financiële verplichtingen aan de lokale overheid. Men geeft aan dat ondernemers nu al gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid tot betalingsuitstel.

Karregat informeerde in zijn laatste vraag naar de wijze waarop het college invulling gaat geven aan bovengenoemde maatregelen. Men reageert daarop door te melden dat de gemeente maatwerk kan gaan leveren als het gaat om het innen van uitstaande betalingen van ondernemers. Dit in het geval dat ondernemers daartoe verzoeken. Verder vertelt het college dat de gemeente binnengekomen facturen met voorrang zal behandelen. Hiermee wil men voorkomen dat ondernemers in problemen komen met betalingsverplichtingen naar andere partijen.