College wil vergunningsaanvraag zonnepanelen lege-vrij maken

Het gemeentebestuur wil de plaatsing van zonnepanelen in alle gevallen lege-vrij gaan vergunnen. Voor een deel van de huizen in de gemeente geldt hiervoor namelijk een vergunningsplicht. De extra kosten die dit met zich meebrengt zouden woningbezitters afschrikken om deze panelen aan te schaffen. Het college wil dat deze maatregel met terugwerkende kracht gaat gelden voor aanvragen hiervoor vanaf 1 januari 2023.

Door: Laurens Tol

Tijdens de komende raadsvergadering van 25 mei zal de gemeenteraad zich uitspreken over dit voorstel. Dit kwam mede voort uit een motie die al in november 2021 werd aangenomen. De raad signaleerde toen al dat de leges voor dit soort duurzaamheid-initiatieven aanzienlijk zijn. Voor het grootste deel van de huiseigenaren is een vergunning voor de plaatsing van zonnepanelen niet nodig. Die is wel nodig voor woningen in het beschermd stadsgezicht van Edam, de Volendamse Oude Kom en monumenten. Conform het gelijkheidsbeginsel wil het college alle aanvragen hiervoor vrijstellen van leges. Daarbij tekent het wel aan dat het gaat om aanvragen voor uitsluitend zonnepanelen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een uitbouw of erker in combinatie met de energievoorziening blijven de heffingen voor de aanbouw staan. De extra kosten voor de aanvraag van de panelen worden dan in mindering gebracht.

Deze voorgestelde maatregel kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid. Dat is de belangrijkste reden om deze heffing op te schorten. De consequentie daarvan is wel dat de gemeentelijke schatkist inkomsten misloopt, op een moment dat de grootste verduurzamingsslag nog moet plaatsvinden. In de laatste jaren zijn de lege-inkomsten sterk toegenomen vanwege de gestegen gasprijzen. Was er in 2020 en 2021 nog sprake van 3500 en 4500 euro aan baten, afgelopen jaar liepen die op tot 11.770 euro. Voor 2023 verwacht het college een inkomstenderving van 15.000 euro. De afgelopen jaren waren de baten steeds hoger dan vooraf geraamd, stelt het college. Bij het opstellen van de Winternota bekijkt men wat de werkelijke financiële consequenties van deze maatregel zullen zijn. Als de gemeenteraad hier tenminste mee instemt.