Communieklas St. Petrusschool zamelt in voor goede doelen Het telefoontje kwam als een aangename verrassing voor de organisatoren van de collecte voor de Nierstichting (Louise Keuken) en de Hersenstichting (Klaas Smit). Of zij op 14 mei naar de aula van de Petrusschool konden komen voor een schenking aan hun stichting. Alle kinderen, de leerkrachten en de communiemoeders deden zich tegoed aan een heerlijk ontbijt in de feestelijk versierde aula en daarna werd het geldbedrag aan de organisatoren overhandigd. Het hoort altijd al bij het communieproject om iets voor een goed doel te doen. In het verleden namen de kinderen voedingsmiddelen van huis uit mee en deze werden dan naar de kerk gebracht. Sinds een paar jaar mogen de kinderen zelf een goed doel kiezen en de leerkrachten en begeleiders zorgen er dan voor dat ze ook echt weten waar ze het voor doen. Zo werden er vorig jaar boodschappen ingekocht met het opgehaalde geld. De kinderen moesten dan zelf rekenen en keuzes maken, en deze boodschappen werden gedoneerd aan de Hulpgroep Geven en Nemen Volendam. Een vertegenwoordiger van de Hulpgroep kwam daarop in de klas om de kinderen te bedanken en uit te leggen hoe het komt dat sommige mensen deze hulp hard nodig hebben.

In de communieklas van dit jaar zitten twee kinderen die al op vroege leeftijd te maken kregen met gezondheidsproblemen: de een met de hersenen en de ander met de nieren. De keuze voor welke goede doelen zij zich dit jaar zouden inzetten, was dan ook snel gemaakt. Werden er vorig jaar heel veel boodschappen gekocht, dit jaar heeft de communieklas van de Petrusschool allerlei klussen gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hersenstichting en voor de Nierstichting. Heel veel lege flessen en blikjes werden opgehaald, er werden cupcakes gebakken en verkocht, heitjes voor karweitjes uitgevoerd, opa Johan Boettie kreeg hulp in de Jozef, enzovoort. Vanaf half februari zijn de kinderen begonnen met geld inzamelen en na precies drie maanden werd het totaalbedrag bekendgemaakt. Het mooie bedrag van €483,80 werd opgehaald en dat betekent voor beide stichtingen €241,90. Een prachtig initiatief is weer mooi afgerond en de vertegenwoordigers van de stichtingen waren heel blij met deze gift. Namens de Nierstichting en de Hersenstichting hartelijk bedankt voor de inzet van alle kinderen en alle ouders en leerkrachten die hieraan hebben meegeholpen. Liz Jonk, Kate Veerman en buurmeisje Lynn. Mike Rijswijk. Amy Veerman. Louise Keuken en Klaas Smit aangenaam verrast met de opbrengst. |Doorsturen

