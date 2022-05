Communieviering Petrusschool in de Vincentiuskerk

Afgelopen zondag kregen leerlingen van groep 4 van de Petrusschool hun Eerste Heilige Communie. De kerk was weer prachtig versierd en de 24 Communicantjes namen links en rechts plaats op het altaar, waar ze met veel enthousiasme de ingestudeerde liedjes ten gehore brachten.

Kapelaan Anton Goos was voorganger in deze feestelijke viering en hij werd fantastisch bijgestaan door de jongens en meisjes. De in werkelijk schitterende kleding gestoken kinderen genoten van een prachtige Heilige Mis, die werd bijgewoond door vele (groot)ouders, broertjes en zusjes, ooms en tantes.

Ook het weer werkte in het voordeel van de ouders, waar na de drukbezochte mis natuurlijk buiten of binnen in het bijzijn van de familie en buren de nodige versnaperingen werden genuttigd.