Concert Volendams Opera Koor op 20 november een feest van muzikale herkenning

Er wordt met man en vrouw op de maandagavonden in De Jozef hard gerepeteerd om het aankomende concert dat eigenlijk al in 2021 had moeten plaatsvinden bij ons 70-jarig bestaan, maar vanwege de corona problemen niet kon plaatsvinden als vanouds een opera feest te laten worden.

Het mooiste verjaardagscadeau zou natuurlijk een volle Vincentiuskerk zijn op de namiddag van 20 nov. a.s. een erkenning van het werk dat in al die voorgaande niet altijd makkelijke jaren door de vele koorleden en leiding is verricht.

Een stuk cultuur dat destijds met bloed, zweet en tranen door een groep enthousiaste doorbijters onder de bezielende leiding van Klaas Mooijer is gezaaid in de toen nog maagdelijke en voor velen onbekende operawereld.

Langzaam maar zeker wist het koor zich een plaats te veroveren tussen de al langer bestaande operakoren in den lande en mede door het feit dat grote solisten het een eer vonden om niet zoals gebruikelijk in grote concertzalen maar in de bioscoopzaal van de Amvo, omgedoopt tot Juliana-Theater te zingen, bloeide het opera zaadje uit tot een veelkleurige plant die nog steeds met diepe wortels in ons dorp stand houdt.

Geheel in die gedachte en traditie zal het concert van 20 november a.s. en stap op weg zijn naar de toekomst waarmee getracht wordt dit stuk cultuur levendig te houden. Ook voor dit concert is er naast het koor en orkest ook weer gezocht naar solisten die zich straks in de Vincentiuskerk samen met het koor vocaal kunnen uitleven om dit tot een groot feest voor het publiek te laten worden.

Vele mensen hebben reeds in het voorjaar tijdens de Havenfeesten op de zondagmorgen kennis kunnen maken met de sopraan Zinzi Frohwein maar ook een blik op de tenor tenor voor dit concert Ingmar Ruttens die enkele jaren terug reeds als solist bij het VOK zong verdient enige belangstelling.

Na een instrumentale studie studeerde hij zang aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen en tijdens zijn studie speelde hij nog als orkestlid bij het Vlaams Symfonisch orkest.

Na het afronden van zijn studie zong hij een aantal seizoenen bij de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent en aan het Grand Théatre de la Ville de Luxembourg en het Edinburgh Festival.

Solorollen zong hij onder meer in Carmen, Nabucco, La Forza del Destino, la Damnation de Faust en bij zijn eerder optreden in Volendam was hij onder andere te horen in delen uit Aroldo van Verdi, Le Villi van Puccini, La Bohëme en Macbeth.

Kortom een zanger met een uitgebreid repertoire die op in deze tijd veel zingt in het Frans-talige deel van België.

Waarachtig een gelegenheid om van hem als solist samen met het koor en de andere solisten te kunnen genieten op dit concert waarmee het Volendams Opera Koor reeds vele jaren op Volendam laat horen dat het luisteren naar dit soort muziek ons enige uren in gedachte mee kan nemen uit deze soms zo moeilijke tijden.

Laat u op deze zondagmiddag van 20 nov. a.s. in de Vincentiuskerk meevoeren naar de muzikale rijkdom van diverse componisten met fragmenten uit o.a. Cavalleria Rusticana, Ernani, La Forza del Destino, Macbeth, Nabucco en Mosé.

Kortom een programma vol met momenten van herkenning en beleving door ons eigen Volendams Opera Koor om al is het 1 jaar later glans te geven aan ons 70-jarig bestaan bent u van harte welkom en kaarten zijn kaarten á 25,00 euro p.p. zijn verkrijgbaar bij:

Drukkerij-Uitgeverij Nivo - Burg. v, Baarstraat 42 Volendam

Jan Cas Sombroek - Havenstraat 3, Volendam tel: 0299-364830

VVV-Volendam - Zeestraat 37, Volendam tel: 0299-364737

Karels Souvenirs - Haven 66 Volendam tel: 0299-363706

De Stunt - De Stient 13A Volendam tel: 0299-361395

Mevr. G. Dijkgraaf-Silven- Cls, Teenxstraat 25 Edam tel: 0299-361810

P. de Boer - W.J/ Tuynstraat 32 Volendam tel: 06-22272261