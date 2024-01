Contractverlenging en ambassadeursrol voor Robert Mühren bij FC Volendam

FC Volendam meldt dat Robert Mühren (34) een jaar langer de aanvalsleider blijft. De Volendamse spits gaat een meerjarige verbintenis aan met FC Volendam, die bestaat uit een één extra voetbaljaar én een rol als ambassadeur van Voetbal Volendam, de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Volendam en RKAV Volendam. Met bijna tweehonderd wedstrijden en 92 doelpunten voor FC Volendam is Mühren uitgegroeid tot een van de boegbeelden van het Volendamse voetbal. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding en kwam na twee seizoenen bij RKAV Volendam volledig tot wasdom in het betaalde voetbal. Zijn doelpunteninstinct bracht hem een fraaie carrière met clubs als AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, SC Cambuur, NAC Breda en het Belgische Zulte Waregem en diverse persoonlijke onderscheidingen. In 2022 keerde Mühren terug bij FC Volendam, met promotie naar de Eredivisie en handhaving tot gevolg. Ook dit seizoen heeft de Volendammer inmiddels vijf keer het netje laten bollen.

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.