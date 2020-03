Corona? Haal toch geplande vaccinaties

Ondanks corona is het belangrijk dat ouders met kinderen tussen 0 en 14 maanden of met een afspraak voor een vaccinatie, gewoon naar het consultatiebureau komen om hun geplande vaccinatie te halen. Het is belangrijk dat kinderen deze tijdig krijgen, zodat ze goed beschermd zijn tegen ziektes als de Bof, Hersenvliesontsteking en Rode Hond.

De GGD merkt dat sommige ouders vanwege corona nu niet naar het consultatiebureau komen. ‘We merken dat ze het eng vinden’, vertelt Lidwien Remmers, manager bij GGD Zaanstreek-Waterland.

Het is belangrijk dat de kinderen gevaccineerd worden, benadrukt ze. “Anders krijgen we na corona andere problemen.”

De GGD volgt landelijke richtlijnen om het consultatiebureau zo veilig mogelijk te maken: minimaal 1,5 meter afstand, slechts één ouder mag mee naar binnen. En ouders of kinderen die verkouden zijn kunnen pas komen als ze klachtenvrij zijn.

Ouders die niet kwamen opdagen worden nu zoveel mogelijk door de GGD na gebeld. Ouders die komende weken aan de beurt zijn, nodigt de GGD telefonisch uit. “Dan checken we meteen hoe het thuis gaat.”

Luisterend oor

De GGD krijgt dagelijks veel telefoontjes van ongeruste ouders. Hun vragen gaan vooral over de afspraken op het consultatiebureau. Maar ook over hun thuissituatie, nu scholen en kinderdagverblijven dicht zijn. Het aantal deskundigen aan de telefoon is daarom verdubbeld. Ouders kunnen bij deze pedagogen en jeugdverpleegkundigen terecht voor adviezen of om even hun hart te luchten. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Inwoners van Zaanstad bellen 075-6518340. Ouders in de regio Waterland kunnen bellen met 0299 – 748004. En op www.ouderchat.nl kun je online chatten met een jeugdverpleegkundige. Informatie, adviezen en tips zijn ook te vinden op www.centrumjong.nl, www.ggdzw.nl. Voor jongeren die willen chatten is er www.jouwggd.nl.