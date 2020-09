Coronabesmetting medewerkers Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

Nederland heeft te maken met de tweede golf van het coronavirus. Het aantal besmettingen in neemt snel toe. Ook bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn medewerkers besmet geraakt met het coronavirus.

Het betreft drie repressieve medewerkers van de brandweer. De besmettingen hebben mogelijk plaatsgevonden op de werkvloer. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, waar de brandweer deel van uitmaakt, heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Zo is er onder andere uitvoerig onderzoek gedaan naar de contacten van deze medewerkers en zijn de betreffende medewerkers en directe collega’s in thuisquarantaine gegaan. Verder wordt het aantal contacten tussen medewerkers tot een minimum beperkt door bijvoorbeeld niet te oefenen en fysieke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. De besmettingen hebben op dit moment geen gevolgen voor het uitrukken van de brandweer in Zaanstreek-Waterland.

Omdat er sprake is van drie aan elkaar gerelateerde besmettingen heeft GGD Zaanstreek-Waterland deze bestempeld als besmettingscluster.