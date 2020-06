Vervoerregio kiest nieuw moment voor inschrijving Zaanstreek-Waterland

Coronacrisis beïnvloedt aanbesteding

AMSTERDAM – De coronacrisis blijft invloed houden op het aanbestedingsproces voor concessiegebied Zaanstreek-Waterland. Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft in het belang van de reizigers in Zaanstreek en Waterland besloten om een nieuw moment van voor biedingen en een nieuwe ingangsdatum voor de nieuwe concessieperiode te kiezen. De huidige concessie loopt tot december 2021.

De Vervoerregio Amsterdam heeft eind vorig jaar de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland in gang gezet. Vanwege de coronacrisis is in april 2020 door het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio besloten de inschrijvingstermijn te verlengen tot 5 november 2020. Nadere bestudering van de gevolgen van de coronacrisis brengt met zich mee dat de Vervoerregio zich realiseert dat het op dit moment niet te verwachten lijkt dat er op die sluitingsdatum een passende aanbieding ligt. Het is in het belang van de reizigers in de Zaanstreek en in Waterland dat er zoveel en zo goed mogelijk openbaar vervoer voor de beschikbare middelen beschikbaar komt.

Het Dagelijks Bestuur heeft nu het voornemen uitgesproken dat er een nieuw moment voor het inleveren van de offertes en een nieuwe ingangsdatum voor de concessie komen. Het Dagelijks Bestuur realiseert zich dat er zeer waarschijnlijk een overbruggingsperiode tussen de huidige en de nieuwe concessie nodig is. Het Dagelijks Bestuur beraadt zich op de vorm en duur van die periode evenals het nieuwe inlevermoment voor de offertes.

Doel van dit besluit is om uiteindelijk voor het beschikbare budget een zo goed mogelijk OV-systeem voor de inwoners van Zaanstreek en Waterland te krijgen.