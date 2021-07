‘Coronaproof’ diploma-uitreiking op het Don Bosco College

Een grootschalige diploma-uitreiking zat er ook dit jaar helaas nog niet in, maar op het Don Bosco College vond afgelopen week een succesvolle aangepaste, coronaproof diploma-uitreiking plaats. Zowel alle geslaagden en hun familie konden hierdoor toch op feestelijke wijze van het speciale moment genieten.

,,Er kwam weer de nodige strategie en planning bij kijken om alles in goede banen te leiden”, zegt docent Trudy Smit, ,,maar gelukkig hadden we al het denkwerk vorig jaar al verricht. Dit is altijd een zeer bijzonder moment waar de leerlingen en hun ouders jarenlang naar uitkijken.”

,,Er werd een fantastisch slagingspercentage behaald: 100% geslaagden op VMBO-kader en basis, 97% op GL/TL, 95% op HAVO en 98% op VWO. Die laatste drie kunnen na de herkansingen zelfs nog hoger uitkomen.” Reden genoeg dus voor een speciaal feestje op het Don Bosco College.