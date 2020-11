Covid19 sneltest Huisartsen Monnickendam

Per heden is de Covid19 teststraat in Monnickendam geopend voor de regio Waterland, Edam-Volendam en omstreken. De huisartsen Monnickendam bieden deze service aan in verband met de toenemende behoefte aan een snelle testuitslag. Wij zetten gekwalificeerd personeel in om de tests af te nemen en werken met de goedgekeurde sneltest van Roche Assay.

Binnen een halfuur heeft u de uitslag. Ideaal voor als u weer snel aan het werk wilt! Voor meer informatie over de test en aanmelding voor afname kijkt u op: