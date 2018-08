Creatieve Zomermarkt Middelie druk bezocht

Zondag vond van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse Creatieve Zomermarkt plaats rondom Het Wapen van Middelie. De organisatie was voor de 24-ste keer in handen van de VVM (Vereniging Volksvermaak Middelie).

Door hen werd een tombola gehouden en was er een kraam waar broodjes hamburger verkocht werden. De opbrengst is voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd uit Middelie door het jaar heen, zoals Paaseieren zoeken, een verkleedfeest, viswedstrijd, Koningsdagfeest, tentennacht, etc. De dames en heren van VVM deden goede zaken en een mooi bedrag werd bijeengebracht. Verder werden loten verkocht van de Zonnebloem. Er stonden zo'n 55 kramen met allerlei (creatieve) aanbiedingen. Er was de hele dag een gezellige nering op deze geslaagde zomermarkt.