Crime Scene Investigation op het DBC

“Als ik jullie hier los zal laten met deze koffer, weet ik zeker dat ik minimaal 50 sporen kan vinden”, aldus Marco Bosmans, CEO van Forensicon. Naast de koffer, vol materialen voor forensisch onderzoek, liggen in het scheikundelokaal kogels, hulzen, handschoenen en chemicaliën om urine, bloed en sperma aan te tonen. “Waarom moet je altijd 2 handschoenen over elkaar dragen?” De leerlingen in 4 vwo kregen tijdens het gastcollege veel tips en voorbeelden om aan de slag te kunnen met hun eigen ‘moordonderzoek’.

Bij het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) op het Don Bosco College zijn de vwo-leerlingen bezig met de module Forensisch Onderzoek. De leerlingen gaan onder andere met bodemonderzoek, de snelheid en kracht van 'kogels' en vingerafdrukken na of de verdachte de dader is. Bosmans is forensisch adviseur en werkt met een team van experts bij strafrechtelijke en civiele zaken; van DNA-specialisten tot ballistische experts, van handschriftkenners tot IT-onderzoekers. Hij werkt ook met experts bij het NFI en geeft verschillende gecertificeerde cursussen op forensisch wetenschappelijk gebied.

Tijdens het gastcollege kwamen verschillende forensische technieken aan bod. De leerlingen in 4 vwo en 5 vwo waren onder de indruk van al die voorbeelden. Het werd onder andere duidelijk dat de manier waarop moorden worden opgelost op TV in werkelijkheid heel anders verloopt. In werkelijkheid worden meerdere vergelijkingsonderzoeken uitgevoerd om na te gaan hoe groot de kans is dat diegene het gedaan heeft. Na het bezoek van Bosmans weten de leerlingen dat ze ook iets over de bewijskracht moeten zeggen: het is waarschijnlijk of extreem veel waarschijnlijker dat dit de dader wel/niet is. Verder zullen de leerlingen de 7 W-vragen (wie, wat, waar, waarom, waarmee, waarover, wanneer?) toepassen tijdens het bestuderen van de bewijsstukken.

Leerlingen in klas 6 vwo geven aan dat ze de module Forensisch onderzoek bij NLT het leukst vinden. Wie weet starten deze leerlingen komend collegejaar met de opleiding Forensische Criminologie aan de universiteit.