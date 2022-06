Nieuws uit Volendam

Criminelen dringen woning 89-jarige Volendamse binnen

Donderdagmiddag rond 14.00 uur werd er op de deur geklopt bij een 89-jarige bewoonster uit de Saturnusstraat in Volendam. ,,De kinderen en thuiszorg gebruiken altijd de sleutel om binnen te komen, maar haar kleinzoon klopt altijd. Ze dacht dat hij het was die klopte”, zegt de dochter van de Volendamse.

,,Ze opende de deur en de jongen met baseballpet liep direct langs haar naar de keuken. Hij riep iets over lekkage bij de buren en haalde alle bleek- en zeepmiddelen uit de keukenkastjes. Mijn moeder werd overdonderd, ze was volledig in paniek. Ondertussen maakte de compagnon van de indringer zich klaar om ook naar binnen te komen.

Ik kwam toevallig aanfietsen en zag dat er een vreemde jongen – ook met een petje op – op de voorstraat liep. Toen ik eenmaal binnen was begon de indringer ook tegen mij over lekkage te ouwehoeren. Ik zag de jongen in de voortuin gebaren dat hij gauw moest komen. Terwijl hij me probeerde af te leiden met zijn verhaal over een lekkage liep hij langs me richting de voordeur. Mijn moeder klampte zich aan me vast en zei hoe blij ze was dat ik er was. Ik heb 112 gebeld en binnen drie minuten was de politie er. Van de indringers was geen spoor meer te bekennen, ze hebben gelukkig niets mee kunnen nemen. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik niet toevallig langs was gekomen. Achteraf bleek dat de jongens mijn moeder al een tijdje in de gaten hielden. Daags voor de overval werd ze op een zebrapad al aangesproken door dezelfde twee criminelen. Toen namen ze de benen nadat een groepje meiden zich ermee bemoeiden. We leven in een vreemde tijd.

Voor mijn moeder is het gelukkig goed afgelopen, maar laat het een les zijn voor andere kwetsbare mensen. Je kunt in deze tijd de deur niet zomaar meer openen als je niet zeker weet wie er aanklopt.”