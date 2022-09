‘Niemand die op de vlucht is voor onheil zou buiten moeten slapen’

Crisisnoodopvang in Purmer

Edam-Volendam en Purmerend vangen op korte termijn vierhonderdvijftig asielzoekers op. Deze mensen brengt men onder in een zogenoemde crisisnoodopvang. De laatste tijd vroeg het Rijk dringend om extra hulp van de veiligheidsregio’s. Deze wens kwam voort uit de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar zelfs Artsen Zonder Grenzen te hulp moest schieten.

Vandaar dat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen met de genoemde gemeenten in onze regio de opdracht aannam om mensen op te vangen. Gemeente Purmerend licht in een persbericht toe waarom men vindt dat dit besluit goed is met het oog op de toekomst. ,,Door kort en snel verlichting te bieden aan de crisissituatie kan het Rijk verder met het oppakken van de oplossingen voor de langere termijn. Zoals het verbeteren van de doorstroming en het versnellen van procedures om flexwoningen mogelijk te maken”, maakt het bericht duidelijk.

De Colleges van beide gemeenten steunen deze maatregel. Van de burgemeesters uit de regio is bekend dat zij vinden dat: ‘Niemand na zoveel ellende en die op de vlucht is voor onheil of een veilige nieuwe thuishaven zoekt buiten zou moeten slapen’. Daarom willen de burgemeesters Lieke Sievers en Don Bijl van Edam-Volendam en Purmerend deze opvang mogelijk maken.

Men geeft aan dat er sprake is van urgentie en dat er tijdsdruk op ligt. Daarom kozen de drie lokale overheidsinstanties voor de Baanstee-Noord als ‘voor de hand liggende locatie’. Dit buitengebied ligt op de grens tussen beide gemeenten. Vanaf 1 oktober wordt de noodopvang aan de Visserijweg geopend voor een periode van drie maanden. Deze bestaat uit ‘meerdere tenten met basisvoorzieningen’.

In de periode tot de opening moeten de meeste onderdelen van de opvang nog worden geregeld. Hierbij gaat het om: nutsvoorzieningen, verlichting, beveiliging, maaltijden en dagbesteding. Daarbij moeten de partijen nog kiezen voor welke soort tenten zij het meest geschikt vinden. De vierhonderdvijftig asielzoekers zijn geregistreerd door het COA. Op dit moment verblijven zij nog in Ter Apel of in een ‘crisisnoodopvang-locatie elders in het land’.

De gemeente Purmerend opende een e-mail-account waarnaar inwoners vragen en suggesties kunnen sturen met betrekking tot de noodopvang. Daarvoor kunnen zij het volgende adres gebruiken: noodopvangbaanstee@purmerend.nl. Burgers en ondernemingen kunnen tevens hulp bieden. Dit kunnen zij doen door contact te zoeken via hetzelfde e-mailadres. ‘We nemen contact op zodra we weten welk aanbod nodig is’, voegt men daar nog aan toe.

De woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam laat weten dat er op dit moment geen verdere informatie voor handen is.