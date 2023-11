Crowdfunding om het huisje van Aafie te behouden

In de hoop het oudste Volendammer huisje dat nog in oorspronkelijke staat verkeert, te behouden, start de Stichting Huisje Aafie van de Bibber een crowdfunding. ,,Dan kan het onderdeel worden van het Volendams Museum”, zegt Jaap Schilder (Bibber), ‘omezegger’ van Aafie.

Foto: Jan Tuijp

Negen maanden geleden overleed Aafie. Enige tijd daarvoor werd zij op prachtige wijze vastgelegd door fotograaf Jan Tuijp (Pet). Het interieur ademt nostalgie uit. Als je er binnenkomt, ga je voor even terug in de tijd. Begin 1900, destijds aangekocht voor 900 gulden, werd het gebouwd. Zonder badkamer. En zo is het nog steeds, ruim honderd jaar later. Het echtpaar trouwde in 1908, acht jaar later moesten ze het tijdelijk verlaten vanwege de watersnoodramp. Om het huisje in dat smalle straatje (Sijmen Mol) ook voor de toekomst te behouden, voor zowel het nageslacht als mogelijk een nevenfunctie, dient het te worden gerestaureerd. Jaap: ,,We zijn in gesprek gegaan met het Volendams Museum en Stichting Artist Komt Binne, iedereen vindt het een goed idee om te behouden voor volgende generaties, maar er is geen geld. Rest ons alleen nog om een crowdfunding op te starten.” Peter Veerman (Artist Komt Binne): ,,Een tijd voordat Aafie overleed, hebben we al de Stichting Huisje Aafie van de Bibber opgericht, voorzien van een ANBI-status. Dat maakt het gunstig om te sponsoren.”

Door optimaal de fiscale regels te benutten, betaalt de fiscus maximaal mee met een gift en kost het de schenker netto het minst. ,,Er is een taxatie uitgevoerd en aan een deskundige gevraagd wat er moet gebeuren om het in leefbare staat te houden”, vervolgt Jaap. ,,De kosten van restauratie worden geschat tussen de 75.000 en 100.000 euro en de WOZ-waarde is 150.000 euro. Er is dus zo’n 250.000 euro nodig. In de toekomst willen we onder de vlag van het Volendams Museum kijken wat we er verder mee kunnen. Wellicht krijgt het tevens een functie om te bezichtigen als onderdeel van de rondleiding. Dat moet nog verder worden uitgewerkt, waarbij we niet willen dat de buurt wordt belast. Het moet gereguleerd zijn, dus geen grote groepen door de Sijmen Molstraat.”

Het tv-programma ‘Binnenstebuiten’ van KRO/NCRV zal binnenkort aandacht besteden aan de authentieke plek in de oude kom. Voor bedrijven/particulieren die het initiatief een warm hart toedragen, het IBAN-nummer van Stichting Huisje Aafie van de Bibber is NL56 RABO0 36 43 137 81.

Door: Eddy Veerman