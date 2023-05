Algemeen

Crowdfunding voor CarMar: steun stichting tijdens sportevenementen Deelnemers van sportevenementen hebben vanaf heden de mogelijkheid om geld in te zamelen voor Stichting CarMar. Atleta, een bekende inschrijftool voor sportevenementen in Nederland, heeft onlangs een nieuwe crowdfundingstool gelanceerd genaamd Supporta. Bij de inschrijving voor evenementen zoals de Dam tot Damloop kunnen deelnemers aangeven dat ze graag willen lopen voor een goed doel en direct een actiepagina aanmaken om donaties op te halen. Uiteraard geldt die mogelijkheid ook bij kleinschaligere sportevenementen. De nieuwe tool biedt deelnemers van evenementen een geweldige kans om een goed doel naar wens te steunen door geld in te zamelen. Wanneer iemand ervoor kiest zich tijdens een sportevenement in te zetten voor Stichting CarMar, en daarbij gebruik maakt van de nieuwe tool Supporta, dan ontvangt CarMar gegarandeerd 100% van de donaties die via Supporta binnenkomen op het gekoppelde Mollie account. Na in te schrijven via een evenement ontvangen deelnemers direct een eigen actiepagina voor het gekozen goede doel. Stichting CarMar is één van de gekoppelde goede doelen die op de website van Supporta gekozen kan worden. Ben je dus voornemens om mee te gaan doen aan een sportevenement, of wil je je steentje bijdragen aan de stichting? Ga dan naar www.supporta.cc, selecteer Stichting CarMar en roep je achterban op het goede doel te steunen! |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.