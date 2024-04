Culinaire smulpartijen tijdens vierde editie BBQ Outside Festival

Geuren die je doen watertanden, gelijkgestemde fijnproevers, en culinaire smaakexplosies. Dat is waar BBQ Outside festival in Purmerend over gaat. En komende zaterdag 20 april, tijdens de vierde editie alweer, is het festivalprogramma groter, beter en spectaculairder dan ooit. Er zijn live demonstraties van de grote merken als Big Green Egg, The Bastard, Kamado Joe, Napoleon, Ofyr, Monolith Grill en Traeger Grills. De beste pitmasters bereiden mals vlees terwijl je wacht en we schenken ijskoud VD speciaalbier van de tap. Je zult een heuse smaaksensatie beleven rondom ons kampvuur. Kom gezellig langs op 20 april! Toegang en parkeren zijn gratis.

BBQ Outside wordt gerund en georganiseerd door beste vrienden en compagnons Erik Kool en Martijn Meurs. Hun vriendschap gaat way back en een gemene deler is hun passie voor barbecueën. In 2020 vatten zij het idee op om samen een bedrijf te starten in houtskool. Een schot in de roos, bleek. In no time kwamen de klanten en groeide hun assortiment en service uit tot een barbecue-walhalla. Daarmee zag BBQ Outside het levenslicht, inmiddels dé barbecuespecialist van Noord-Holland met een showroom van meer dan 500m2 in Purmerend. Erik: ,,Het gaat goed. Ik geloof dat ons succes samenhangt met het feit dat we zelf zo gepassioneerd zijn over barbecueën en de beleving rondom buiten koken en samen eten oprecht graag willen delen met de rest van Nederland. Kwalitatief goede producten horen daar wat ons betreft vanzelfsprekend bij. Die twee, de liefde voor buiten koken en topkwaliteit, komen mooi samen in ons bedrijf.”

‘‘Al onze merk ambassadeurs zijn aanwezig en delen maar wat graag hun kennis met je. Veeg dus vooral al je vragen bij elkaar en neem ze mee”

Kwestie van gunnen

De geestdrift, in combinatie met persoonlijke benadering en excellente service maken dat BBQ Outside een goede naam opbouwde in de regio. Erik: ,,We krijgen hier regelmatig Volendammers over de vloer. Fijn winkelpubliek. Ze schatten kwaliteit en goede service op waarde. Om iets terug te doen, sponsoren wij handbalvereniging HV Kras/Volendam en gingen we een partnerschap aan met de brouwerij van VD Bier. Ondernemen is ook een kwestie van elkaar iets gunnen vinden wij. Je geeft iets en je krijgt het linksom weer terug. Mooi, toch?”

Bezoek je de royale showroom aan de Edisonweg, dan staat het team te popelen om je echt alles te vertellen wat jou helpt de juiste productkeuze te maken. Erik: ,,Niet elk merk, elke type en elke maat past bij elk type klant. Kom je voor een Big Green Egg en wij horen dat die keuze voor jou niet goed zal uitpakken, dan adviseren we toch een barbecue die beter aansluit op je wensen. Zelfs als die duizend euro goedkoper is. Puur omdat wij iedereen de plezierige beleving van barbecueën toewensen zoals wij die zelf ook ervaren en mensen willen geven wat ze echt zoeken.”

Het BBQ Outside Festival is dé gelegenheid bij uitstek om alle merken en types in het heetst van de strijd te zien en uit te proberen. ,,Al onze merkambassadeurs zijn aanwezig en delen maar wat graag hun kennis met je. Veeg dus vooral al je vragen bij elkaar en neem ze mee. Dit keer zijn ook pitmasters van het merk Petromax aanwezig. Met hun gietijzeren Dutch Oven geven ze een demo over koken op open vuur, een manier van koken die de laatste tijd in populariteit flink terrein wint in Nederland.”

Naast de live demo’s verloten we net als elk jaar natuurlijk fantastische prijzen, zoals The Bastard Compact, én kom je in aanmerking voor een barbecueworkshop bij Big Green Egg. Kortom: ,,het wordt verrukkelijk. Het wordt grandioos. Ik kan alleen maar zeggen: wees erbij!”