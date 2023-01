Cultureel Centrum Volendam opgeknapt

Een deel van de buitenmuur van het Cultureel Centrum aan de Populierenlaan was in een zeer slechte staat. Aan de straatkant bladderde de verf van de muur en hier en daar begonnen de elementen af te brokkelen. Dit werd de laatste tijd ‘opgevrolijkt’ met ‘kunstige’ graffiticreaties.

Het eindresultaat. 'Alsof het van de week is neergezet'.

Na verschillende opties te hebben onderzocht bleek dat het plaatsen van wandpanelen, zoals al op het nieuwere deel van het pand is gedaan het meest efficiënt was. De onderhoudsvrije levensduur is veel langer dan bij opnieuw schilderen.

Het was even zoeken naar een bedrijf die deze wandplaten verkocht en kon plaatsen, maar uiteindelijk hebben we Esnacom in Noordwijkerhout gevonden.

Een ander punt was dat de toegangstrap z’n beste tijd had gehad. Het werd gevaarlijk om daar nog langer gebruik van te maken, zeker voor oudere bezoekers van het pand.

Met behulp van Edwin Veerman (TBE-ZA Architecten & Ingenieurs) en zijn collega Jack Tol en de inzet van Jan Steur, René Sier en Marco Smit (van Siem Steur Staalconstructies) is het uiteindelijk gelukt om met de gemeente en de welstandscommissie zaken te doen en één en ander te realiseren.

Het was ook nog een dingetje om na te gaan hoe de wandpanelen aan de bestaande wand vastgemaakt konden worden. Het pand is in 1959 gebouwd en daar zijn geen tekeningen meer van. En er is ook niemand meer in leven die kan vertellen wat er achter de bestaande platen zit. We waren in de veronderstelling dat de platen waren gemaakt van gasbeton, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het zijn vezelplaten en daar kun je geen schroeven in vastdraaien. Na wat gaten in de platen te hebben geslagen bleek dat er een stalen frame achter de platen zat waar de vezelplaten aan opgehangen waren. Hier zijn de nieuwe wandpanelen dan ook aan bevestigd. Eerst zijn er stalen profielen tegen de wand geschroefd en daaroverheen de wandpanelen. Tussen de oude wand en de nieuwe wand zit 6 cm lucht. Dat heeft mogelijk nog een wat isolerend effect.

Nadat dit klaar was is er nieuwe verlichting aangebracht en een nieuwe toegangstrap geplaatst. Het ziet er nu weer prachtig uit en het kan zo weer de nodige jaren mee.

Dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt!