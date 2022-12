Cultuurbudget wordt verhoogd, aanvraag subsidie vereenvoudigd

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een verhoging van de culturele gelden met 45.000 euro. Dit is bestemd voor een ‘uitvoeringsbudget’ waarmee men de cultuursector kan versterken. Een tijdlang werd hiervoor gestreden. De publieke investeringen in kunst en cultuur liepen in Edam-Volendam fors achter ten opzichte van andere gemeenten. In de raadszaal rees afgelopen donderdag de vraag hoe dit ooit zo gekomen is. Door deze extra stimulans wil men deze tendens omdraaien.

Door: Laurens Tol

Het doel om meer te investeren in de lokale cultuursector was onderdeel van nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s. Ook wethouder Vincent Tuijp (CDA) stelde zich voor zijn nieuwe termijn ten doel om het culturele veld meer te ondersteunen. Met het verkregen extra budget kan hij daar werk van maken, net als andere betrokkenen. De budgetverhoging is onderdeel van een breder plan om het creatieve klimaat beter te maken. Zo bedacht men voor de komende jaren vijf aandachtspunten. Namelijk: talentontwikkeling van de jeugd en verbeteren van de museale aanpak en erfgoed. Daarnaast wil de politiek inclusie door kunst en cultuur bevorderen. Andere punten zijn: cultuurparticipatie en leefbaarheid. En zichtbaarheid en imago. Met een groter uitvoeringsbudget is er tevens meer ruimte voor een haalbaarheidsonderzoek naar de gewenste creatieve broedplaats. Tevens kunnen projecten als ‘Dichter des Waterlands’ doorgaan en kunnen er nieuwe ontstaan.

"Dat we jongeren een podium bieden, in wat voor kunstvorm dan ook, is en blijft essentieel"

De raadsleden reageerden zoals gezegd eenstemmig op het stimuleringsvoorstel. Fractievoorzitter Pim Bliek (PvdA) lichtte een positief punt uit. Bliek: ,,Tijdens de campagne spraken wij met de sector en daar kwamen enkele ideeën uit. Een daarvan was die voor de broedplaats. Ik ben blij dat die nu in dit voorstel staat.”

Marlon Koek (Zeevangs Belang) heeft zelf een culturele achtergrond, onder meer als zanger. In zijn eerste raadsplein-toespraak wees hij onder meer op het belang van talentontwikkeling op dit gebied. Koek: ,,Dat we jongeren een podium bieden, in wat voor kunstvorm dan ook, is en blijft essentieel. Hiermee zijn we verzekerd van een rijke, jonge aanwas en kunnen wij onze artistieke en culturele identiteit blijven vernieuwen en behouden.”

"Wel is het jammer dat het nog een heel jaar moet duren voordat hier een memo voor komt"

Het moet voor bijvoorbeeld culturele partijen tevens makkelijker worden om subsidie aan te vragen. Dat bleek uit een breed gedragen motie over dit punt. Het blijkt voor de toch al schaarse vrijwilligers jaarlijks een tijdrovende taak om zich door een ‘papierwinkel’ heen te worstelen. Sean Tol (GroenLinks) noemde een ‘bizar’ exces waarbij een ambtenaar vijftig uur kwijt was aan een aanvraag voor tweehonderdvijftig euro.

Dat maakt dat er aan de kant van de lokale overheid eveneens behoefte is aan vergemakkelijking.Ook wethouder Tuijp ‘ging mee’ in deze motie. Tuijp: ,,Die helpt ons om hiermee aan de slag te gaan. Ik ben er wel eerlijk in dat dit bij ons intern voor een omslagpunt zorgt. Om goed subsidie aan te kunnen vragen, moet je ook heel scherp zijn in wat je beoogt in je beleid. Eigenlijk is deze motie een win-winsituatie, ik ben er erg blij mee.”

Wethouder Dirk Dijkshoorn van financiën heeft tot eind 2023 om hiervoor te komen met een voorstel naar de gemeenteraad. Pim Bliek hoopt dat dit sneller zal gaan: ,,Wel is het jammer dat het nog een heel jaar moet duren voordat hier een memo voor komt. Hopelijk kan dit wat sneller. Dan kunnen we laten zien dat we dit als politiek serieus nemen en stappen kunnen zetten.”

In de wandelgangen was te horen dat raadsleden content waren met het aannemen van deze motie. Maar dat nog wel moet worden afgewacht of dit tot de gewenste verbetering leidt. Wethouder Tuijp haalde in de raadszaal aan dat nu nog jaarlijks geld achterblijft in de pot voor cultuur. Dit werd in verband gebracht met de moeilijkheid van de procedure om hiervoor in aanmerking te komen. De bestuurder beloofde wat dit betreft verbetering. Met een verhoging van het budget en het toegankelijker maken van subsidies was het een vruchtbare raadsvergadering voor de culturele sector in Edam-Volendam.