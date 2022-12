Cultuurcoördinator: ‘Raadsbesluit voor het veld enorme opsteker’

Het culturele veld reageert met blijdschap op de verhoging van haar budget. Cultuurcoördinator Frank Bond rekende niet zonder meer op dit besluit, maar hoopte er uiteraard wel op. ,,Het is altijd spannend”, vertelt Bond enkele dagen na de raadsvergadering. ,,Ik heb natuurlijk geen enkele invloed op wat de raad besluit. Maar als het over de uitvoering gaat wel en dat is het mooie. Ik verrichte de afgelopen jaren veel werk om cultuur zichtbaarder te maken. Deze beslissing zal in ‘het veld’ veel vertrouwen geven.”

Door: Laurens Tol

Bond is sinds april 2020 actief als cultuurcoördinator in Edam-Volendam. Naar eigen zeggen is hij ‘verbinder’ van de culturele spelers en probeert hij de sector zichtbaarder te maken.

"Lange tijd gaf het culturele veld aan dat het zich niet gehoord voelde en niet erkend"

Hij is blij met het signaal dat de gemeenteraad afgelopen week afgaf.

,,Het is mooi dat de raad hier ook vertrouwen in heeft. Dat ze het belang ervan inzien en zien wat voor positiefs dit teweeg kan brengen. Lange tijd gaf het culturele veld aan dat het zich niet gehoord voelde en niet erkend. De nu genomen beslissing laat een andere kant zien, dat men deze sector wel degelijk hoort. Ik denk dat dat erg positief is voor de gemeente.”

Bond wil duidelijk maken dat hij geen rol heeft in de totstandkoming van dit besluit. Hij doet zijn werk als coördinator in opdracht van de gemeente. Dit is echt een besluit van de politiek, die bepaalde signalen heeft opgepakt, zo stelt hij.

Volgens Bond staat en stond er al een sterke culturele gemeenschap. ,,Er gebeuren prachtige dingen”, zo maakt hij duidelijk. Ook waren de spelers in deze sector al met elkaar verbonden. Toch geeft Bond aan dat het nog sterker maken van deze band nog meer teweegbracht. ,,Door de cultuur daarnaast nog meer zichtbaarheid te geven, is de strijd die het culturele veld altijd heeft gevoerd bijna volledig verlicht. Tenminste, ik denk dat ze het hebben gezien als een strijd. Zelf heb ik dat nooit zo gezien en ik zie het niet politiek. Dat ik deze opdracht kreeg, is sowieso al een weergave van dat de gemeente deze sector onder de aandacht wil brengen. Dit raadsbesluit is voor het veld een grote opsteker. Hiermee kunnen we stappen zetten.”

Met het extra budget kan de sector ‘verder worden versterkt’ richting de toekomst. De samenwerking kan nog beter worden en de zichtbaarheid worden vergroot, zo is het idee. Die twee punten vormen volgens Bond de essentie. Dit kan zich uiten in nieuwe zichtbaarheid-campagnes, zoals de Dichter des Waterlands er een is. Daarnaast komt er een project om het gemeentelijk erfgoed meer voor het voetlicht te brengen. Voorbeelden daarvan zijn: meer aandacht voor het Volendamse dialect en voor het historische orgel in Oosthuizen. De effecten van het raadsbesluit gaan zich vanzelf uiten, is Bond’s overtuiging.

De coördinator wil eerst met de sector gaan onderzoeken waar de behoeftes liggen, zoals men dat altijd al deed. Dan spreekt men over de vraag hoe bepaalde plannen gerealiseerd kunnen worden. ,,Je moet goed en rustig kijken naar wat we hiermee kunnen doen. En waar we het meest effect mee kunnen sorteren. Momenteel ben ik ook bezig met een inventarisatie voor de creatieve broedplaats. Vooraf heb je daar allemaal ideeën over. Als je dan in gesprek gaat met jonge kunstenaars, dan komen er heel andere dingen naar voren dan je zelf dacht. Je moet altijd denken in het belang van wat uit dit soort gesprekken naar voren komt. Dat geldt nu ook voor wat we met deze budgetverhoging kunnen doen. Anders ga je misschien dingen doen die achteraf helemaal niet nodig blijken te zijn.”

"Subsidie-aanvraag is vaak zo complex voor kleine bedragen"

Het Cultuurplatform komt in 2023 weer samen. Dit wordt volgens Bond langzaam steeds meer een werkgroep. Nadat er veel is gepraat, is het tijd voor ‘minder overleg en meer doen’. Wat betreft het meer kunnen doen, ontvangt de coördinator het andere besluit voor een eenvoudigere subsidieaanvraag met gejuich. Hij kreeg de nodige signalen dat die procedure nu nog vrij complex is.

,,Ik zit tussen de gemeente en het veld in. Daardoor krijg je veel terug van de culturele spelers. De moeilijke subsidieprocedure is een van de meest genoemde problemen. Die is vaak zo complex voor kleine bedragen. De vrijwilligers die hier zorg voor moeten dragen doen al zoveel. Ik denk dat het versimpelen hiervan een heel goede zet is. Want het gaat om rust namelijk. We hebben in de gemeente veel vergrijzing, ook in het culturele veld. Vrijwilligers zijn vaak senioren en die ontneem je hierdoor een hoop stress waar ze ieder jaar mee te maken krijgen. Die kunnen zich dan meer focussen op waar ze mee bezig zouden moeten zijn. Al met al is dit superpositief.”

Foto: Babiche Tervoort