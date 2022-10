‘Voor aandachtspunten en om te versterken wat er al is’

Cultuursector pleit voor budgetverhoging

De cultuursector van Edam-Volendam wenst een extra budget van 45.000 euro. Op dit moment heeft men nog jaarlijks een bedrag van 25.000 euro te besteden voor kunstprojecten. Dit kwam aan de orde tijdens een themabijeenkomst van de gemeenteraad van afgelopen donderdag. Daarin werd onder meer toegelicht wat deze sector met dit bedrag wil doen en wat de laatste ontwikkelingen binnen haar gebied zijn. De verhoging die men voorstelt, is procentueel gezien een aanzienlijke. Maar als die doorgaat, zou het totaalbudget nog steeds meevallen ten opzichte van andere gemeenten.

Tijdens de cultuur-debatavond van afgelopen februari waren de ambities groot. Edam-Volendam zou een ‘top-cultuurgemeente’ moeten worden, naast een topsport-gemeente. Daarnaast was er een consensus over de komst van een culturele broedplaats. Ruim een half jaar later praatten cultuurcoördinator Frank Bond en gemeentelijk beleidsmedewerker Ariane Vervoorn de lokale politiek bij over dit soort zaken.

Aan het begin van de avond sprak Ariane Vervoorn over de moeilijke tijd waar de sector nu in zit. Daarnaast ziet zij gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Vervoorn: ,,Er zijn veel landelijke trends gaande. Dan hebben we het over de tegenvallende bezoekersaantallen na de pandemie. En een structureel tekort aan vrijwilligers. Natuurlijk is de hoge inflatie eveneens een groot probleem voor de cultuursector, voor wie niet eigenlijk. Er zijn ook positieve trends gaande waarin kunst en cultuur steeds meer gaan betekenen binnen het sociale domein. Die worden ingezet voor inclusie en preventie van eenzaamheid, dat soort mooie doelen.”

Namens de hele sector zei Vervoorn ‘heel erg blij’ te zijn met het uitdrukkelijk noemen van de culturele belangen in het coalitieakkoord. Daarna kwamen heel wat lopende projecten aan de orde.

Men keek bijvoorbeeld terug op de kunstmaand van vorig jaar en het gastheerschap van de gemeente van EuroArt van toen. Wethouder Tuijp kon overigens niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, omdat hij de volgende editie van dit evenement bezocht in een Baltische staat. Bij de kunstmaand van dit jaar is ‘promotie’ een belangrijk speerpunt. Verder werd het ‘best grote succes’ van het project Oude Meesters besproken. Daarnaast andere activiteiten voor zowel ouderen, als jongeren.

Verder sprak men het voornemen uit om meer naar talentontwikkeling te willen gaan kijken, in plaats van slechts naar kennismaking met kunst en cultuur. Dit om kunstzinnig talent vooruit te helpen. Tevens werd duidelijk dat er een samenwerking gaande is tussen het cultuurplatform en het Toeristisch- en Ondernemersplatform (TOP). ,,Een goede ontwikkeling is dat deze partijen regelmatig samen aan tafel zitten. Die kunnen ook punten over en weer agenderen. De intentie is om samen op te blijven trekken en elkaar te versterken.”

Het bovengenoemde bedrag wil de sector op de volgende manier gaan besteden. ,,Voor de aandachtspunten die we hebben en om te versterken wat er al is en om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren naar de broedplaats. Verder willen wij graag de ‘Artist in Residences’ realiseren en de jaarlijkse kunstmaand doorzetten. Daarnaast om door te kunnen gaan met al die mooie projecten. We hebben ook plannen voor een culturele uitmarkt. Daarmee kunnen we het aanbod dat hier is nog beter voor het voetlicht brengen.”

Uit de zaal kwam de vraag hoe het er eigenlijk voor staat met de broedplaats. Frank Bond vond die ‘terecht’ en vertelde over de stand van zaken. ,,Ik heb ondertussen al gekeken naar wat de mening van kunstenaars is met betrekking tot zo’n broedplaats. Daarbij bedoel ik ook de jongere artiesten en mensen die weten hoe zoiets kan gaan werken. Dus er is al een hele inventarisatie gaande in het verlengde van het advies dat al gegeven is op dit punt. Het haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om op basis van deze inventarisatie te kijken naar de definitieve uitvoering. Je kunt zo’n plaats bij wijze van spreken morgen opzetten. Toch ligt het in onze gemeente allemaal wel wat complexer.”

,,Je wilt ook wat terugkrijgen van mensen die zo’n ruimte zouden gebruiken, met bijvoorbeeld een verlaagde huur. Daarbij moet je toch een soort sociaal-maatschappelijke blik tonen. Dat is heel anders dan in een stad als Amsterdam. Ik kan dus zeggen dat er niet is stilgezeten wat betreft de broedplaats.”