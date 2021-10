Daarom eet je veel groenten en fruit tijdens de overgang

Tijdens de overgang zou je eigenlijk anders moeten gaan eten om die befaamde overgangskilo’s voor te zijn. Hoe zit dat?

Tijdens de overgang verandert je stofwisseling. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, dat heeft alles te maken met de afname van het hormoon oestrogeen en de afname van spierkracht. We beginnen met die laatste.

Ga vooral anders eten

Al vanaf het dertigste levensjaar neemt de spierkracht af. Dat is een natuurlijk proces en dat proces krijgt nog eens een extra boost als een vrouw in de overgang terecht komt. Nu zijn spieren flinke calorieënvreters. Denk maar eens aan bodybuilders, die eten heel wat weg en hebben toch nauwelijks vet op hun lijf. Hun spierkracht verbrandt een flinke portie calorieën.

Blijf je hetzelfde eten in de overgangsjaren dan kan het gebeuren dat je steeds minder calorieën verbrandt. Daardoor kom je in gewicht aan, zonder dat je méér bent gaan eten. En dan blijkt afvallen in de overgang ook nog eens niet te lukken. Wat je hiertegen kunt doen is niet minder gaan eten, want je hebt juist tijdens de overgangsjaren vitaminen, mineralen en eiwitten nodig. Je kunt wel anders gaan eten. Verban suikerrijke en koolhydraatrijke producten uit je voedingspatroon en kies voor veel verse groenten en fruit. Daar zit alles in wat je nodig hebt en deze producten zijn laag in calorieën.

Kies voor krachttraining

Daarnaast kun je aan krachttraining doen om de afbraak van spiermassa af te remmen. Stoppen kun je het niet, maar je kunt het wel vertragen. Krachttraining hoeft niet te betekenen dat je een bodybuilder moet worden, maar het houd je wel sterk en je komt veel minder snel aan. Bovendien is die spierkracht goed voor je lijf en je voelt je een stuk fitter.

Rem de afbraak van botweefsel

Ook de kracht van je botten en de aanmaak van botweefsel neemt tijdens de overgang af. Het is een doorlopend proces, maar wordt tijdens de overgang nog eens extra aangewakkerd. Ook hier geldt dat je met gezond eten en voldoende bewegen, liefst in de buitenlucht vanwege een gezonden portie vitamine D, veel kunt bereiken.

Zorg voor gezonde hart- en bloedvaten

Het is natuurlijk fijn om niet in gewicht aan te komen om een fraai figuur te behouden, maar het is nog eens extra belangrijk voor de hart- en bloedvaten. Bij vrouwen zorgt de overgang er namelijk voor dat de vaten kwetsbaarder zijn vanwege de afname van de hoeveelheid oestrogeen. Door die verlaging kunnen vaten eerder dichtslibben. Oestrogeen heeft namelijk een beschermende werking, houdt vaten schoon en zorgt voor een vrije doorgang. Nu dit wegvalt is het belangrijk om goed voor hart- en bloedvaten te zorgen. Wie veel suiker en vet eet en daarmee zwaarder wordt, vergroot de kans op het dichtslibben van die vaten. Vermijd dat zoveel mogelijk om hartklachten vrouwen tegen te gaan.

Broccoli, boontjes, bessen en bramen

Voor het behoud van sterke spieren, botten en gezonde hart- en bloedvaten spelen dus bewegen en goede voeding een belangrijke rol. Kies voor verse groenten en fruit. Eet broccoli en boontjes. Kies voor bessen en bramen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ga al te veel koolhydraten uit de weg en verban suikerrijke producten en verkeerde vetten uit het voedingspatroon. Ga (meer) bewegen en veel naar buiten. Zo behoud je een gezond en sterk lijf en is de kans op overgewicht het kleinst.