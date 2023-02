Algemeen

Dagbesteding in lege lokalen Petrusschool voor gevluchte kinderen Vanaf 7 maart zullen zo’n twintig kinderen vanuit de crisisopvang-tenten in de Baanstee dagbesteding krijgen in de twee leegstaande lokalen van de St.Petrusschool in Volendam. De crisisnoodopvang in de Baanstee is voor de tweede keer verlengd. De asielzoekerstenten zullen ten minste tot 1 juli 2023 blijven staan. Tot die tijd wordt dagbesteding aangeboden aan de kinderen, die afkomstig zijn uit (oorlogs)gebieden als Eritrea, Somalië, Afghanistan en Ethiopië. Enkele vluchtelingen verblijven inmiddels negen maanden in de tenten, anderen vier weken. Onder hen bevinden zich ook kinderen waarvan familieleden betrokken waren bij de aardbevingen. Voor de getraumatiseerde kinderen wordt een eigen kleine vertrouwde omgeving – apart van de andere leerlingen – gerealiseerd bij de Petrusschool, waar zij ondersteuning krijgen van enkele vrijwilligers: gepensioneerde leerkrachten, een theaterdocente en een trauma-deskundige met onderwijservaring.

Reden voor de nieuwe verlenging van de crisisopvang is het aanhoudende tekort aan geschikte opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Rijksoverheid en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben meer tijd nodig om het beoogde transitieplan uit te voeren. De betrokken gemeenten Edam-Volendam en Purmerend hebben de organisatie van de 450 asielzoekers die op het bedrijventerrein in de Baanstee-Noord verblijven inmiddels overgedragen aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Beide gemeenten blijven wel ambtelijke ondersteuning bieden bij de asielzoekersopvang. |Doorsturen

