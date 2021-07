Dagboek schrijven populairder dan ooit

Ik herinner het me nog zo goed. De grote vakantie begon en we gingen met mijn ouders en broers op vakantie. De auto tot het dak toe ingepakt. Pa had de route op een papiertje geschreven en ma zat voorin met het beste boek voor de weg om de route te controleren. Het leukste was dat we na drie bochten al ons cadeautje mochten pakken. Die lag verstopt tussen de tassen in de achterbak. Een cadeautje om onderweg de tijd te doden en om de vakantie door te komen. En dat bezorgde mij de volgende gedachte: Een dagboek voor kinderen

Een dagboek voor kinderen

Wie heeft er vroeger als kind niet een dagboek bijgehouden? Dagelijks schrijven over wat je allemaal had meegemaakt. Je nam het boekje mee naar school om aan je klasgenoten en vriendjes en vriendinnetjes te laten zien. Het nostalgische gevoel is echt niet alleen van vroeger, want ondanks de digitale revolutie is het bijhouden van een dagboek voor kinderen nog steeds super leuk en waardevol. Laatst kwamen we een te gek dagboek tegen welke speciaal is ontwikkeld voor kinderen: JEgeDAGteBOEKje. In dit hippe boekje zijn de vraagstellingen alvast dagelijks genoteerd. Slimme vragen die de kinderen onbewust aan het werk zetten en laten nadenken over hun gevoelens. Ook zitten er leuke opdrachten in het boek verwerkt. Iedere week een andere opdracht die je als ouders ook samen kan uitvoeren. Hoe leuk zou het zijn als je je kinderen dit boekje geeft aan het begin van de vakantie. Dit is zowel een dagboek voor jongens alsook een dagboek voor meisjes.

Dagboek voor volwassenen

Naast het feit dat het leuk is om een dagboek bij te houden is het ook nog eens heel nuttig. Schrijven helpt, werkt helend. Door dagelijks de ervaringen van je af te schrijven wordt het in ‘het koppie’ ook rustiger. Een bekend en populair dagboek is Vertelis. Een populaire tegenhanger van een dagboek voor volwassenen is JEgeDAGteBOEK. En dit is in onze ogen misschien nog wel beter doorontwikkeld. In dit boek heb je ruimte om drie maanden te schrijven. De vraagstelling is dagelijks hetzelfde met als achterliggende gedachte: de kracht van herhaling. Elke dag je slaap- en eetgedrag noteren. Bijhouden van weersinvloeden op je gemoedstoestand en omschrijven hoe je dag vandaag was. Telkens sluit het boek de dag af met de vragen: wat is je doel voor morgen en welk cijfer geef je deze dag.

Super gaaf aan het boek is de welkomstpagina met een echt theezakje erin en de wekelijkse opdrachten die passeren.

Dagboek zowel voor kinderen als volwassenen, voor iedereen

Vraag je je af voor welke type mensen het bijhouden van een dagboek nou is en of je daar misschien zelf bij hoort? Laat lazen we in een artikel in het Financieel Dagblad dat de CEO van Google en winkelketen Action ook hun dag opschrijven. Binnen hun branche gebeuren zoveel ontwikkelingen dat het bijhouden ervan rustgevend en overzichtelijk werkt. Maar ook de ‘normale’ huismoeder kan veel hebben aan een dagboek. Na een dag vol rennen, vallen en opstaan werkt het heerlijk om even een stukje ‘me-time’ in te lassen en alles even lekker op te schrijven. Dit zou overigens ook een mooie combinatie zijn, een dagboek voor kinderen en volwassenen en dan samen schrijven. Op die manier stimuleer je elkaar. Een win-win situatie dus.

Dit zijn eigenlijk nog maar twee voorbeelden, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een bewuster leven (mindfullness is daar tegenwoordig het juiste woord voor). Of de creatieveling om zijn ideeën op te schrijven, de rouwende persoon die een dierbare moet missen of de zwangere vrouw wiens laatste dagen van de zwangerschap toch wel zwaar vallen en uitkijkt naar het nieuwe leven met baby... eigenlijk voor iedereen dus.

Wanneer begin jij met schrijven?

