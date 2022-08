Damhotel gesloten tijdens Edammer kermis

Na twee jaar zonder kermis keert het geliefde volksfeest dit jaar eindelijk terug in Edam-Volendam. Toch zal de kermis zowel in Edam als in Volendam een ander gezicht krijgen. Waar in Volendam het epicentrum van de kermis – de beun – verdwijnt, sluit in Edam het Damhotel haar deuren tijdens de kermis.