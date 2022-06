Dansseizoen knallend afgesloten

Afgelopen weekend reisde Susan Koning samen met haar dansteams The Queens en The Warriors en duo’s Asap en Dyads af naar Den Bosch voor alweer de laatste wedstrijd van het seizoen.

Dyads eindigde op een mooie vijfde plaats en Asap behaalde in dezelfde categorie zelfs de tweede plaats. In de Mega Crew-categorie hebben The Warriors een derde plaats weten te behalen.

Het team THE QUEENS was helaas niet compleet, waardoor de dansmix op het laatste moment moest worden aangepast. Desondanks heeft het team THE QUEENS het dansseizoen mogen afsluiten met een prachtige eerste plaats! Het was een geweldig dansweekend!