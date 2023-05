Klein maar krachtig

,,Dat is een Aladin armband. Daar heb ik nog een wc-rol voor liggen.’’

Klein maar krachtig: In deze rubriek vertellen kinderen uit Edam-Volendam over hun speelgoed

en toekomstdromen. Deze week: Fenna Janssen (6) uit Edam.

Door: Elaine Delforterie

Met wie woon je samen?

,,Ik woon samen met mijn zussen Larissa en Celine, met Tim en Daan, dat zijn mijn broers. En met papa en mama. Ik heb ook nog een andere broer, Mike.’’

Wat is jouw favoriete speelgoed?

Fenna pakt een roze boekje uit de kast en bladert er doorheen. ,,Dit is mijn favoriete speelgoed, knutselen. Ik vind het erg leuk om creatief te zijn en ik hou erg van knuffelen. Ik wil deze een keer maken.’’ Ze wijst naar een bladzijde uit het boek. ,,Dat is een Aladin armband. Daar heb ik nog een wc-rol voor liggen.’’

Wat wil je later worden?

,,Ik wil juf en paardrijdster worden. Als eerst paardrijdster, want dat verleer je nooit. En daarna juf. Dat wil ik omdat je dan ook elke keer naar andere klassen kan. Groep 5, groep 8, groep 1 en 2. Kleuters, dus groep 1 en 2, lijkt me het leukst. Kleuters weten nog niet veel dus dan kan je ze allemaal dingen uitleggen.’’

Waar word jij boos van? En waar moet jij hard om lachen?

,,Ik word heel boos als iemand heel onaardig tegen me doet. Als iemand me bijvoorbeeld pest. En als iemand boos doet, dan word ik ook boos en ook verdrietig. Bijvoorbeeld als iemand me duwt op het schoolplein, dan word ik boos en verdrietig. Ik moet niet vaak heel hard lachen om iets, ik vind alles wel leuk en ik vind alles wel middelmatig. Het is niet meteen dat als je zegt: ‘Jantje gaat naar de bakker en Jantje komt daar en zegt mag ik een stuk brood’, dan vind ik dat niet heel grappig. Als ze een mop vertellen dan moet ik daar niet heel hard om lachen.”

Van wie ben jij fan?

,,Ik heb nog niet echt fans. Oh, en ik ben ook nog van niemand echt fan. Ik vind iedereen wel leuk, maar ik ben geen fan. Als ik fan zou zijn, dan wissel ik ook vaak weer van wie ik fan ben. Net als wanneer ik later een kindje krijg. Soms wist ik: die noem ik zo, maar over een dag of over een week wissel ik weer. Dan wordt het Jantje en dan wordt het Fien. Ik ben nog niet echt fan geweest. Ik vind hardcore muziek wel leuk, maar ik ben geen fan. Ik wil er ook niet elke dag naartoe, zoals mijn zus.’’

Wat doe je het allerliefst?

,,Ik ga het allerliefst paardrijden. Paarden zijn zo lief. Ik zit nog niet op paardrijden, maar ik sta op de wachtlijst om erop te mogen. Kijk! Ik heb ook al een pak om aan te trekken. Als ik dat aantrek voelt het al alsof ik op een paard rijd.’’

Denk je dat jouw knuffels met elkaar praten?

,,Hmm-mm”, knikt ze. ,,Dan zeggen ze ‘ik hou van je.’ En soms zeggen ze tegen elkaar ‘Fenna doet soms wel een beetje gek.’ Ik denk dat ze ook praten wanneer ik weg ben, maar dan weet ik natuurlijk niet wat ze zeggen. Maar als ik op school ben praat mijn beer bijvoorbeeld met Baby-born, of met een andere knuffel. Ik ga vijf knuffels meenemen op skivakantie, ook mijn beer. Voor beer heb ik skikleding en een speeltje meegenomen voor als hij zich verveelt.’’

Als je een wens mocht doen, wat zou je dan wensen?

,,Moeilijk… Dat ik over een week op paardrijden ga. Ik wens ook voor meer wensen, maar dan weet ik niet wat. Ik wil wel rijk worden, maar dat is ook wel saai. Dan moet je maar gewoon hier blijven zitten en iets doen. Ik ben liever niet rijk, ik ben liever zoals we nu zijn.’’

Hoe ziet jouw leven er over twintig jaar uit?

,,Een beetje net als dat van mijn zussen. Dat is leuk, dan heb ik meer vriendjes en ook een vriendje. Dan mag ik zelf helemaal ver op straat, dan is het gewoon leuk. Ik mag nu wel een beetje in de buurt, maar nog niet echt naar de stad. Dan wil ik naar de stad met vriendjes en zonder papa en mama. Dan ga ik dingen kopen, spulletjes en luchtjes. Zoals mijn zussen ook doen.’’