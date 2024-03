‘Dat we er last van krijgen, staat vast’

De gemeenteraad nam unaniem een motie aan over de komende overlast door werkzaamheden aan de brug over de A7 bij Purmerend. Doel van de motie is om het college op te roepen 'in overleg te voorkomen dat de veiligheid van schoolkinderen in het geding komt en daarom sluiproutes af te sluiten voor niet-lokaal verkeer'. Daarnaast wil de raad dat 'lokaal verkeer' mogelijk blijft voor inwoners van Edam-Volendam, ook in de spits. Verder wordt beoogd om 'over de genomen maatregelen zo spoedig en zo breed mogelijk te communiceren'