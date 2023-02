Algemeen

DBC en Triade slaan handen ineen: technische havo een feit Vanaf augustus 2024 is het mogelijk om in Edam-Volendam technische havo te volgen. In een afgeladen Botterwerf werd donderdag de aanstaande samenwerking tussen het Don Bosco Collega en de Triade bezegeld. Triade-directeur Jeanine van Schendel is al tien jaar aan het lobbyen voor een dergelijk samenwerkingsverband. ,,De knipperlichtrelatie is eindelijk verkering geworden”, zegt ze lachend. ,,Deze samenwerking is cruciaal voor de jongeren in de regio. De vraag naar meer en beter technisch personeel groeit continu.” Ook DBC-rector Hans Werkman is bijzonder blij met de mijlpaal. Het in de regio unieke project zorgt voor een breder draagvlak wat technische opleidingen betreft. Beide schoolleiders zijn er 100 % van overtuigd dat technische havo een daverend succes gaat worden. |Doorsturen

