DBC kleurt paars tijdens LGBTI+ bewustwordingsdag

Vrijdag werd op het Don Bosco College Paarse Vrijdag gevierd. Al sinds 2013 wordt aandacht besteed aan het landelijke initiatief dat in het leven geroepen is voor scholieren en studenten om hun solidariteit te tonen met LGBTI+’ers. ,,Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf durft te zijn”, aldus een docent.

In de mast voor de school wappert de regenboogvlag in de wind, de entree is versierd met tientallen meters paarse slingers, de deuren zijn beplakt met statementposters, veel leerlingen en docenten zijn in het paars gekleed en in de aula worden bosbessencupcakes uitgedeeld.

Het Don Bosco College behoort inmiddels tot de GSA-scholen in Nederland. ,,Het doel is dat iedereen de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Het is bewezen dat leerlingen die op een GSA-school zitten zich prettiger en veiliger voelen.”