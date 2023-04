Een ode aan de woordkunst

De aankondiging van de tweede Dichter des Waterlands: Melle Dotinga

De woordkunst in de gemeente werd afgelopen vrijdag gevierd tijdens de bekendmaking van de tweede Dichter des Waterlands. De titel die twee jaar lang werd gedragen door dichter Evert Smit werd doorgegeven aan Melle Dotinga, die het komende jaar Dichter des Waterlands zal worden genoemd.

Door: Chris Bond

Twee jaar geleden was het, toen het initiatief van de Dichter des Waterlands voor het eerst werd georganiseerd in Edam-Volendam. Alles was toen net even anders, zegt cultuurcoördinator Frank Bond tijdens de opening van de opgetogen samenkomst, want er mocht destijds geen publiek bij zijn door de pandemie. Hierom was het dit keer een extra feestelijke bijeenkomst, waarbij iedereen welkom was. Frank: „Samen met de Bibliotheek Waterland heeft de gemeente de tweede Dichter des Waterlands verkiezing georganiseerd. We willen als gemeente aandacht besteden aan dichters in de regio, en zij kunnen op hun manier gemeente en regio in beeld brengen.”

Tijdens de afgelopen twee jaren werd de titel voor het eerst gedragen door Evert Smit. Het waren twee onstuimige jaren voor deze eerste Dichter des Waterlands, het was nog onbegonnen terrein, zegt hij voor de groep aanwezigen afgelopen vrijdag. Evert: „Het waren twee onstuimige jaren in het hoofd terwijl het buiten zo stil was. Ik hoop dat ik jullie blij heb kunnen maken met mijn gedichten over Edam, Volendam en een beetje Warder.” Evert heeft tijdens zijn termijn onder meer een dichtbundel uitgebracht getiteld Onbevangen Vissen die eveneens op Spotify te vinden is. Toch zegt hij nu voldaan: „Op een gegeven moment is het tijd, en ik ben blij de titel weer over te dragen”.

De jury bestaande uit voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, eerste Dichter des Waterlands Evert Smit, Femke Frantzen van de Bibliotheek Waterland en cultuurcoördinator Frank Bond had besloten dat Monnickendammer Melle Dotinga de titel het komende jaar zal dragen. „Melle Dotinga weet met zijn poëzie te overtuigen en doet dit in toegankelijke gedichten waarbij hij de lezer weet te betrekken. Dat past goed bij de rol als Dichter des Waterlands”, vertelt jurylid Tsead Bruinja tijdens de bekendmaking. „Ook denken we dat Melle als inwoner van Monnickendam een verfrissende blik kan werpen op Edam-Volendam en Waterland.”

In de Bibliotheek Volendam was Melle overweldigd door de bekendmaking. „Ik voel me ontzettend overweldigd. Het is bijna te veel om in me op te nemen”, zegt de winnende dichter op het podium uitgelaten. „Ik voel me ontzettend thuis in deze regio, en hoop dat doordat ik uit Monnickendam kom ook echt de omvang van de campagne kan vergroten. Ik verheug me erop een hoop mensen te ontmoeten en hun verhalen op mijn manier te mogen delen.”

De winnende dichter zal het komende jaar de omgeving, tijd en plaats in rijm en woord brengen. En daarin zal hij niet alleen staan, want alle deelnemers blijven betrokken bij de campagne. Bijvoorbeeld op dichtersavonden die elke derde donderdag van de maand zullen worden georganiseerd voor dichters en geïnteresseerden uit de regio. Daarbij zullen naast de gedichten van Dichter des Waterlands Melle ook de gedichten van dichters uit de dichtersgroep een podium krijgen, zegt Frank. Melle: „Tijdens dichtersavonden werd ik omringd met mensen die ook van poëzie houden, en dat is het prachtigste geluk voor een dichter. Een plaats waar je geïnspireerd raakt door anderen die ook van de taal houden, en die elk op een prachtige manier willen delen.” Zo is de titel van de Dichter des Waterlands verkiezing voor het komende jaar overgedragen, maar dat is nog maar het begin van de campagne voor de woordkunst dit jaar in de gemeente en regio.