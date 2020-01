De auto’s van onze bn’ers

Bn’ers hebben over het algemeen natuurlijk het geld in hun bezit om een dure auto aan te schaffen. Stiekem verwacht je dan ook dat ze in een Ferrari rijden over de A2. Wij hebben bij een paar bn’ers uitgezocht in welke auto ze rijden.

Jan Smit en zijn Mercedes Benz V-klasse

Geen luxe sportauto, maar eigenlijk een simpel personenbusje is de keuze van Jan Smit. Dit laat zien dat de grootste ster uit Volendam eigenlijk heel gewoon is gebleven. De Mercedes Benz V-klasse is ideaal om z’n gezin rond te rijden. Met 3 kinderen wil je natuurlijk voldoende ruimte hebben. Jan Smit heeft dus echt puur voor gebruiksgemak gekozen.

Chantal Janzen wordt rondgereden in een Porsche 911

Chantal Janzen is op dit moment misschien wel de presentatrice met de meeste programma’s op haar naam. Met haar carrière gaat het uitstekend en dan verwachten we natuurlijk ook een mooie auto. Die heeft ze zeker weten met een Porsche 911, maar ze rijdt er zelf absoluut niet in. Chantal Janzen heeft namelijk helemaal geen rijbewijs. Als ze met de Porsche op stap gaan rijdt haar man ermee.

Koningin Maxima rijdt in een Tesla X

Het Koningshuis heeft natuurlijk de gepantserde Audi A8 van de zaak. Hierin worden ze rondgereden als ze hun werk uitvoeren in Nederland. Maar ook de koningin wil weleens een boodschapje halen. Het blijkt dat onze vorstin als boodschappenauto in een Tesla X rijdt. De auto is milieuvriendelijk iets wat Maxima belangrijk zou vinden, maar is bovenal stiekem Nederlands. De Tesla X wordt namelijk geproduceerd in Tilburg en dit zou de doorslag gegeven hebben.

Armin van Buuren in z’n Jaguar F-Pace

Terwijl Afrokjack graag de duurste auto’s ter wereld aanschaft houdt Armin van Buuren het bescheiden. Wie weet zou z’n vrouw hier iets van gezegd hebben. Ondanks de vele miljoenen op de bank rijdt hij in een bescheiden Jaguar F-Pace, Toch zullen de meeste mensen wel met hem willen ruilen ondanks dat het een relatief bescheiden auto is. Vooral in vergelijking met z’n collega’s.

Humberto Tan rijdt in een Audi R8

Humberto Tan is helaas het afgelopen jaar wat op de achtergrond verdwenen. Hij moest z’n talkshow verplicht stoppen en zag Twan Huis z’n taken overnemen. Met weinig succes want inmiddels zit Beau op z’n plek. Toch tekende hij een nieuw contract. Dit was voor RTL 4 een duidelijk signaal dat ze wel met hem doorwillen. Reden genoeg om in het dagelijks leven een mooie auto te rijden namelijk een Audi R8.

Linda de Mol in een BMW X5

Linda de Mol heeft echt miljoenen op de bank staan, maar gedraagd zich niet bepaalt als een Gooische Vrouw. Ze rijdt in een BMW X5 en dan ook nog een vrij oud model. Blijkbaar geeft ze haar geld liever niet uit aan een mooie auto. Overigens hebben ze ook nog een oude Porsche in hun bezit. Hier rijdt Jeroen Rietbergen graag in rond door Amsterdam.

