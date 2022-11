Petra Troff wint eerste editie recreantentoernooi

De beste bowler van Volendam

De hele week stond in het teken van het 9 pin no tap toernooi dat speciaal is opgezet om ook de vele recreatie bowlers die wekelijks de bowling bezoeken aan mee te laten doen en zo eens te zien wie de beste recreatie bowler van Volendam is. In deze spelvorm is een 9 gooien al genoeg om een strike genoteerd te krijgen. Natuurlijk mochten ook de bowling leden hier aan mee doen maar die speelden dan in hun eigen klasse. De opkomst voor deze eerste editie verliep wat moeizaam maar uiteindelijk kwamen er steeds meer aanmeldingen binnen en uiteindelijk zijn er 130 inschrijvingen gedaan. Wij als organisatie zijn daar ontzettend tevreden mee en geeft ons de motivatie om dit zeker een vervolg te geven.

Afgelopen zondag was de finaledag en de eerste groep van tien finalisten (leden met een pasgemiddelde van onder de 170) begonnen om 11.00 uur aan hun beproeving. Dit waren John Kroon, Sandra Strampel, Jan Verhoeven, Evert Smit, Rosa Guijt, Jack van Pooij, Tom Schilder, Nick Buijs, Mark Veerman en Karel Kromhout. Zij moesten drie games gooien, waarbij de totale score de uitslag bepaalt. Met nog één game te gaan kwamen zes spelers nog in aanmerking voor het podium. Door dit nieuwe format kon de situatie ieder ogenblik weer veranderen en dat was voor het publiek wel spannend om te zien. Zelfs na dat de laatste bal was gegooid wisten de spelers nog niet wie er had gewonnen. De podiumplaatsen gingen uiteindelijk naar:

Eerste: Sandra Strampel

Tweede: Jack van Pooij

Derde: Tom Schilder

De volgende groep (spelers met een gemiddelde hoger dan 170) hadden hun ogen goed de kost geven want door het kijken naar de eerste groep konden zij al een beetje zien waar de beste lijn lag om op te scoren. De 10 finalisten waren Johan Veerman, Eric Koning, Mike Meijer, Marieke de Haan, Jeroen Schokker, Jan Hansen, Danny Kruythof, Cor Zwarthoed, Erwin Dupuy, en Erik Klouwer. Ook deze groep had de opdracht om drie games te bowlen. Na twee games was het Jan Hansen die de leiding had genomen. Ook hier gingen de scores echter alle kanten op en door twee hoge games van Cor Zwarthoed en Mike Meijer wisten zij beide Jan Hansen te passeren. Het podium zag er als volgt uit.

Eerste: Cor Zwarthoed

Tweede: Mike Meijer

Derde: Jan Hansen

Om 13.00 prime time mochten de finalisten van de recreatie bowlers zich naar de baan begeven. De bowling was inmiddels al lekker vol gelopen en de spanning was dan ook van de gezichten af te lezen. De 10 finalisten waren Teun Stevens, Luck Jonk, Jaap Nol, Marion Stoll, Rob Stoll, Anna Hansen, Ed Bootsman, Brent Gerritse, Chiara Troff en Petra Troff. Voor dat de finale begon was er duidelijk al een rivaliteit aanwezig onder de recreatie groep en ze waren niet van plan om cadeautjes weg te geven aan elkaar. Het werd een unieke finale waar verborgen talenten naar boven kwamen. Omdat de scores tijdens de finale weer op 0 begonnen waren alle kansen weer open voor iedere speler en de uitslag tijdens de finale gaf dan ook weer een heel ander aangezicht dan tijdens de voorronden. De podiumplaatsen werden tijdens deze eerste editie gevuld met 1ste Petra Troff, 2de Marion Stoll, 3de Anna Hansen. Alle mannelijke spelers waren met de staart tussen de benen naar huis gestuurd. Petra Troff mag zich de beste recreatie bowler van Volendam noemen.

Tegelijkertijd was er óók nog een finale van de jeugd. De vier finalisten hier waren Tom Tol, Stef Veerman, Thomas Kras en Andre Kras. Het was Thomas Kras die tijdens de finale al snel liet zien dat hij niet geïntimideerd was door een volle bowling. Hij had geen last van de spanning en stevende af op een glansrijke overwinning. Deze spelers laten zien dat zij het talent hebben om het elkaar moeilijk te maken en in de toekomst nog vele wedstrijden met elkaar uit gaan vechten. De uitslag werd: 1ste Thomas Kras, 2de Tom Tol ,3de Stef Veerman en 4de Andre Kras.

Wij willen de Bowling bedanken voor het mogelijk maken van dit evenement en alle sponsors die in het verleden, nu en hopelijk in de toekomst de bowlingsport ondersteunen. Voor deze editie bedanken en voor deze editie speciaal 2 in 1 voor hun niet aflatende steun.

BVV